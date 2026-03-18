Filven toma los estados Bolívar y Yaracuy

Bajo el lema “Leer humaniza”, la 21.a Filven se celebrará desde este jueves 19 hasta el sábado 21 de marzo en el estado Bolívar, al sur de Venezuela, con una amplia programación que busca integrar a la familia bolivarense con el mundo editorial. También se celebrará en las mismas fechas en el estado Yaracuy, concretamente en en el Museo Carmelo Fernández de San Felipe.

Estado Bolívar

Esta edición regional se efectuará en el Museo de Arte Moderno Jesús Soto, en Ciudad Bolívar, espacio recientemente restaurado que recibirá a más de 20 casas editoriales.

Durante estos tres días, de 9:00 a.m. a 5:45 p.m., el público podrá disfrutar de más de 100 actividades, entre presentaciones de libros, foros, talleres, conversatorios, exposiciones, recitales de poesía y encuentros culturales.

En esta ocasión, el homenajeado regional es el periodista y narrador David Medina. Ganador del Premio Nacional de Periodismo, es reconocido por su invaluable aporte a las letras a través de géneros como la novela, consolidándose como una figura fundamental de la vida cultural regional.

Asimismo, la Filven rinde tributo como homenajeados nacionales a Judith Valencia, Esteban Emilio Mosonyi, Gonzalo Fragui, Jean Marc de Civrieux y Juan Calzadilla.

El director del Gabinete Estadal de Cultura del estado Bolívar, Daniel Guerra, destacó que el objetivo principal en la feria es fortalecer el pensamiento crítico en la juventud y ofrecer herramientas de enseñanza a través de la lectura. Además, señaló que entre los espacios más esperados se encuentra el pabellón infantil, diseñado para sembrar en los niños el amor por la lectura.

Gracias a las políticas culturales nacionales, Bolívar se ha consolidado como un “pueblo lector” que aguarda con avidez cada nueva edición de la Filven, añadió. La feria no solo es una vitrina para nuevos títulos, sino también un punto de encuentro entre poetas, escritores y creadores que ven en la palabra una herramienta necesaria para el pueblo.

Estado Yaracuy

La 21.ª Filven también se inaugurará este jueves 19 de marzo en el estado Yaracuy, donde ofrecerá novedades editoriales y fomentará el acercamiento al mundo literario. En el Museo Carmelo Fernández San Felipe, que acogerá la feria hasta el 21 de marzo, el público podrá acceder a novedades literarias y disfrutar de presentaciones de libros, charlas, conferencias, talleres y diversas expresiones culturales, bajo el lema “Leer humaniza”.

Dentro de la oferta editorial estarán los títulos de El perro y la rana, Monte Ávila Editores Latinoamericana y Biblioteca Ayacucho, casas editoras adscritas al Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC).

Las niñas, niños y jóvenes también disfrutarán del pabellón infantil y juvenil, con dinámicas dirigidas a estimular el disfrute de la lectura.

Esta edición de la Filven tendrá como homenajeados regionales a Rosa Neris Barboza, poeta, sistematizadora de experiencias comunitarias y portadora patrimonial, y a Rafael Zárraga (1929-2006), escritor, poeta, dramaturgo y periodista.

Rosa Neris Barboza Blanco, oriunda de Agua Negra (municipio Veroes, Yaracuy) forjó su formación cultural en actividades comunitarias y la faena junto a su familia en el conuco. Más tarde continuó estudios en Educación Integral (UPEL), realizó el Diplomado de Cronistas (UNEY) y cursó un posgrado sobre la vida y obra de Simón Bolívar.

A los 20 años, se involucró en las artes escénicas con el “Libre Teatro libre” de Argentina, cofundando luego el grupo “El Trenza Teatro”. Actualmente, participa en la Escuela de Cuencas que Siembran Agua y en la Red de Historia, Memoria y Patrimonio del estado Yaracuy.

Rafael Zárraga (1929-2006) nació en la localidad yaracuyana de Agua Blanca. Su obra abarca novelas, cuentos y poesía. Entre sus títulos destacan La risa quedó atrás (1959), Nubarrón y otros cuentos (1968) y Aquel Faustino Parra (2008). Falleció en Cocorote en 2006, y este año se le rinde tributo a 20 años de su partida física.

La 21.a Filven se efectúa bajo la organización del Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC), a través del Centro Nacional del Libro (Cenal) y el Gabinete Estadal de Cultura, junto a autoridades e instituciones regionales.