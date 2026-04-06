Culminó mantenimiento en el sistema Tuy II

Los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en el Sistema de Producción Tuy II, ubicado en la parroquia Santa Teresa del Tuy, municipio Independencia, concluyeron este domingo 5 de abril, tras 72 horas de labores incesantes, efectuadas por el personal de Hidroven, con el apoyo de la Secretaría de Agua de la Gobernación de Miranda.

Texto: Últimas Noticias y Prensa Gobernación de Miranda

Tras la culminación de la obra, la cual consistió en la sustitución de 120 metros de tubería de 48 pulgadas, aunado a reparaciones en toda la red de distribución y en las mejoras del sistema de bombeo del vital líquido. Se dio inicio a los protocolos de arranque para el bombeo de agua potable a la población.

Excavación, acondicionamiento del terreno, exploración y retiro del ducto deteriorado para la instalación de un nuevo tubo, mediante el uso de esa maquinaria pesada, aunado a las maniobras de soldadura, fueron parte de las labores que efectuó el personal técnico especializado en el mantenimiento y reparación de los sistemas hídricos de la empresa estatal en la zona.

Karol Merchán, secretario de Agua del Ejecutivo regional, afirmó que los trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo en el Sistema de Producción Tuy II están contemplados en la Segunda Transformación de las 7T, establecidas por el presidente Nicolás Maduro, y que continúa la presidenta encargada Delcy Rodríguez, con el apoyo del gobernador Elio Serrano.

«El objetivo es ofrecerle a nuestra población mirandina un servicio de suministro de agua potable eficiente y de calidad. Fueron 72 horas de trabajo arduo y continuo para que miles de familias puedan disponer nuevamente de un servicio de suministro de agua potable en sus hogares de manera eficiente y de calidad», indicó.