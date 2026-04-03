Banco de Venezuela mantiene mercado cambiario abierto esta Semana Santa

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El Banco de Venezuela (BDV) mantendrá abierto el mercado cambiario para sus clientes naturales durante el asueto de Semana Santa. El servicio estará disponible desde el jueves 2 hasta el domingo 5 de abril, en el horario comprendido entre las 8:00 a. m. y las 3:00 p. m., o hasta agotar la disponibilidad de la oferta.

Texto: Prensa BDV

La compra se realiza exclusivamente a través del aplicativo móvil BDVApp, en la ruta: Divisas / Compra. La Institución reitera que se puede adquirir desde 10 dólares hasta 2.000 dólares diarios y que el uso de los mismos es únicamente digital.

Cabe destacar que, al comprar las divisas mediante la aplicación, el Banco asigna automáticamente la Tarjeta Internacional (TI) para realizar pagos en plataformas electrónicas. Para ello, los clientes solo deben activar la opción “Consumos por internet” desde la BDVApp, en el menú “Tarjeta”.

Esta iniciativa forma parte del compromiso del Banco de Venezuela en ofrecer a sus clientes, soluciones inmediatas y al alcance de la mano con la BDVApp, disponible las 24 horas del día y los 7 días de la semana, por lo que la entidad invita a descargar la aplicación a quienes aún no la tienen.

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