Delcy Rodríguez anunció asueto la Semana Santa completa en el sector público por ahorro energético

Este viernes se dará inicio al despliegue nacional de seguridad y protección civil, diseñado para garantizar el sano disfrute de los venezolanos y las venezolanas durante el asueto de la Semana Mayor. El operativo contará con la participación de más de 229 mil funcionarios de los organismos de Seguridad Ciudadana, de los Bomberos y de Protección Civil, quienes estarán distribuidos estratégicamente por todo el territorio nacional.

Texto: Últimas Noticias / Fotos: Prensa Presidencial

La información fue dada a conocer por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, durante una visita al estado Nueva Esparta.

Delcy Rodríguez desde Margarita anuncia Despliegue de Semana Santa, 26 de marzo de 2026

La labor de estos miles de funcionarios será salvaguardar la paz y la integridad de todos los venezolanos y venezolanas, asegurando que puedan disfrutar del asueto de forma segura y responsable.

Este despliegue está enmarcado en el compromiso del Ejecutivo Nacional en garantizar que la Semana Santa se desarrolle en un marco de sano esparcimiento y protección para que el pueblo venezolano pueda disfrutar en su totalidad de las actividades religiosas y recreativas.

Asueto toda la Semana Santa

La presidenta encargada de la república, Delcy Rodríguez, anunció desde el estado Nueva Esparta que se decreta como días no laborables toda la Semana Santa a partir del lunes 30 de marzo, con motivo de la implementación de las medidas de ahorro energético que adelanta el Ejecutivo Nacional, ante la ola de calor producto de la declinación solar sobre nuestro territorio.

Así lo expresó la mandataria desde el Castillo San Carlos de Borromeo, en Pampatar, donde anunció el despliegue de seguridad de Semana Santa 2026, que se desplegará desde este viernes en todo el país, y será anunciado por el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello.

Rodríguez explicó que, además de haber decretado la semana de asueto en todo el sector educativo, también decidió extenderlo a los ministerios e instituciones del Estado, para cumplir con el ahorro de energía eléctrica en la temporada de mayor calor del año.

«Por supuesto, quedan exceptuados los servicios básicos excepcionales (así como el servicio de salud)», dijo Rodríguez, al tiempo que destacó el despliegue de funcionarios de seguridad durante estos días santos. «Nuestros funcionarios están desplegados para garantizar la seguridad y que todo transcurra, bueno, en paz y en vida, es lo más importante, preservar la vida de los venezolanos y de las venezolanas», añadió.