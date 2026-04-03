Más de 800 mil personas se movilizan en Miranda durante la Semana Santa 2026

El gobernador del estado Miranda, Elio Serrano, ofreció este jueves un reporte sobre el desarrollo del Operativo Semana Santa 2026 durante el programa Al Aire de Venezolana de Televisión (VTV).

Texto: Prensa Gobernación de Miranda

En el espacio, conducido por Dahir Ral y Pedro Yajure, el mandatario destacó que la afluencia de temporadistas hasta los momentos en la entidad ya ha superado con éxito los registros alcanzados durante el mismo periodo del año 2025.

​Serrano informó que la movilización en las principales arterias viales y destinos turísticos del estado ha sobrepasado la barrera de las 800.000 personas.

“Esta cifra consolida a Miranda como el principal destino y zona de tránsito estratégico de todo el país”, afirmó el gobernador, resaltando el crecimiento sostenido del turismo regional.

​Seguridad y despliegue integral

​El mandatario regional resaltó que el éxito de este operativo es el resultado de un trabajo articulado entre los distintos niveles de gobierno. “Contamos con las policías municipales, la Policía del estado Miranda, la Policía Nacional Bolivariana, el Cicpc, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTT)”, detalló.

​Asimismo, resaltó la labor de los organismos de gestión de riesgo. “Nuestros Bomberos de Miranda y Protección Civil mantienen una presencia intensiva en todo el territorio para garantizar la prevención y atención inmediata”.

​Serrano explicó que el despliegue no solo resguarda las costas de Barlovento, sino que facilita el acceso a los centros religiosos en los 21 municipios de la entidad. “Hemos realizado una intervención profunda en la vialidad, especialmente en las rutas hacia templos como el Santuario de Betania, permitiendo que los feligreses manifiesten su devoción con total seguridad y comodidad”.

​Destacó además el rol de Miranda como puente hacia el oriente y occidente del país a través de la Troncal 9 y la Autopista Regional del Centro. “La movilización que observamos diariamente, especialmente en las últimas 24 horas, supera con creces lo registrado en el año 2025. Somos el destino predilecto por nuestras playas y templos, pero también la vía segura para quienes se desplazan hacia otros estados”, dijo.

Agradeció el esfuerzo conjunto del Gobierno Nacional, regional y municipal, con énfasis en los gobiernos comunales. “Las comunidades organizadas están desplegadas en cada territorio para atender a nuestra gente. El compromiso es mantener este despliegue total hasta el cierre del asueto”.

Serrano hizo un llamado a la conciencia ciudadana, instando a los viajeros a mantener las medidas de seguridad al conducir y a colaborar con los funcionarios en servicio para asegurar un retorno feliz a sus hogares.