Miles de devotos acompañaron al Nazareno de San Pablo por las calles de Caracas (+Fotos)

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Foto: Agencias / Getty Images / Juan Barreto

En el marco de la celebración de la Semana Santa, miles de devotos católicos acompañaron en procesión este Miércoles Santo al Nazareno en la Basílica de Santa Teresa, ubicada en el centro de Caracas. La última misa de este miércoles se realizó en la plaza Diego Ibarra, frente a la Basílica de Santa punto desde donde partió la tradicional procesión del Nazareno.

Texto: Globovisión

El recorrido tuvo una extensión aproximada de cinco kilómetros por el centro de la ciudad, incluyendo una tarima colocada en la plaza Diego Ibarra, donde estaban miles de personas que no pudieron ingresar a la basílica.

Foto: Fausto Torrealba, AVN / Vía Últimas Noticias

Los creyentes católicos llegaron hasta el templo y acompañaron el traslado de la imagen de Jesús al Altar Mayor para venerarlo y pagar promesas, un acto que combina fe y tradición.

Foto: Globovisión

Foto: Fausto Torrealba, AVN / Vía Últimas Noticias

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El origen del Nazareno de San Pablo proviene a finales del siglo XVII en Caracas. La tradición destaca el milagro de 1696, cuando en plena procesión por una epidemia, la figura del santo tropezó con un limonero en la esquina de Miracielos en Caracas y los frutos desprendidos curaron a los enfermos, dando inicio a la famosa leyenda del “Limonero del Señor” que se conmemora anualmente en la Basílica de Santa Teresa.

Según la información de la iglesia publicada en sus redes sociales, también el Jueves Santo se llevarán a cabo varias misas en los turnos de mañana tarde y noche. A las 9 de la mañana la Misa Crismal, a las 5 de la tarde Misa Vespertina de la Cena del Señor y a las 7 de anoche la Adoración del Santísimo Sacramento del Altar.

Foto: Fausto Torrealba, AVN / Vía Últimas Noticias

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Foto: Getty Images / Juan Barreto / Agencias

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