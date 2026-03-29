“Ecos de La Catedral” presentó personajes históricos

Nuevamente la Fundación Compañía Nacional de Música, ente del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, presentó este sábado 28 de marzo, un exitoso concierto como parte de los actos conmemorativos previos a la Semana Santa. En esta oportunidad el lugar elegido fue la Catedral Metropolitana de Santa Ana o como se le conoce popularmente, la Catedral de Caracas.



“Ecos de la Catedral, El Legado de Chacao” fue el nombre del concierto que reunió a la Orquesta Filarmónica Nacional de Venezuela y al Coro Vicente Emilio Sojo, bajo la conducción del maestro Ángel Rengifo Mendoza, en una maravillosa puesta en escena que contó con la participación del elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro.

La gala sacra inició con la famosa partitura Popule Meus del maestro José Ángel Lamas, que fue escrita en 1801 y que pertenece al estilo barroco tardío, reflejando el espíritu piadoso y reflexivo que se expresa en la liturgia del Viernes Santo durante la Semana Mayor. Esta obra muestra los regaños de Jesús a su pueblo, en latín, que expresa: Popule Meus, quid feci tibi? Pueblo mío, ¿qué te he hecho?

Luego de finalizada la breve pero emotiva pieza, se presentó el elenco de la Compañía Nacional de Teatro, con una lectura dramatizada denominada “El Conclave de Chacao”, que tuvo la particularidad de reunir a personajes históricos de nuestra música en un solo contexto, y quienes dieron la bienvenida a la siguiente pieza a ejecutar.

Andersson Figueroa representó a Juan Manuel Olivares, Leonardo Ayala al maestro Lino Gallardo, Cesar Castillo interpretó a maestro Pedro Nolasco Colón, Gerardo Luongo fue el maestro Cayetano Carreño, Miguel Treccia personificó al maestro José Ángel Lamas y Amilcar García fue Juan José Landaeta, en conmemoración a lo que se conoció como la Escuela de Chacao.

Leídas las palabras inició la segunda parte con la obra “Oficio de Difuntos” o “Misa de Difuntos”, escrita por el maestro Cayetano Carreño, pieza que no se ejecutaba desde hace 220 años y los presentes tuvieron la oportunidad histórica de revivir los sonidos musicales que escuchó la Caracas de 1806.

Finalmente y a propósito del encuentro, el presidente de la Fundación Compañía Nacional de Música, Alí Alejandro Primera, agradeció la presencia del ministro Raúl Cazal, el viceministro Ignacio Barreto y las viceministras Mary Pemjean y Karen Millán, además del director titular de la Orquesta Filarmónica Nacional, el maestro Rubén Capriles, entre otras tantas personalidades y pueblo que asistieron al evento, señalando la posibilidad de volver a vivir esta experiencia el próximo lunes 30 de marzo, en el mismo espacio, a las 3:00 p.m.