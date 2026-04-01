Activan Metrobús con ruta playera durante Semana Santa

Este jueves 2 de abril, será activada la Ruta Playera de Metrobús, desde Caracas hasta La Guaira. La información fue dada a conocer por el Metro de Caracas, a través de redes digitales, precisando que se mantendrá hasta el domingo 5 de abril.
Texto: Diario VEA
Las unidades de Metrobús partirán desde las estaciones Zona Rental, La Paz y Gato Negro, con dirección al balneario Camurí Chico, en La Guaira.
El servicio se prestará con horario fraccionado. El traslado a La Guaira se realizará de 6:00 a 10:00 de la mañana, mientras que el retorno a Caracas será desde las 4:00 de la tarde, hasta las 8:00 de la noche.
La publicación precisa que el único método de pago para la Ruta Playera será la tarjeta SUVE, únicamente las de color rojo.
El costo del pasaje será de Bs 475,00.
Si tiene tarjetas SUVE de otro color, recomiendan adquirir una roja en las estaciones o usar una prestada.
