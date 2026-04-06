Más de 13 millones de venezolanos se movilizaron durante Semana Santa

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó que más de 13 millones de venezolanos se movilizaron durante esta Semana Mayor. “Quienes se movilizaron tuvieron siempre el acompañamiento en las carreteras, en los sitios turísticos, en los templos, en los conciertos (…) Todo se desarrolló en perfecta armonía y normalidad y paz, pero también la alta ocupación hotelera que tuvo Nueva Esparta y otros estados del país entre un 90 y un 100% de ocupación. Eso da impulso a la economía”, expresó.

Texto: Últimas Noticias / Fotos: Prensa Presidencial / Video: VTV

El balance lo ofreció la mandataria encargada desde el sector La Silsa en Caracas, donde detalló que se incrementó la movilización cerca del 11% en comparación con el año 2025. «Esta Semana Santa 2026 registró un aumento del 10,51% en afluencia turística respecto al año anterior».

Delcy Rodríguez realiza balance de Semana Santa 2026, 6 de abril de 2026

«Eso habla del espíritu que hay en Venezuela, el espíritu de resiliencia que nada nos detiene; es el espíritu de seguir avanzando Venezuela toda», añadió.

Destacó además el trabajo mancomunado de los ministerios de Ecosocialismo, Turismo y Transporte, labor que ha permitido garantizar un turismo sostenible restaurado a la madre naturaleza durante la Semana Mayor.

Rodríguez apuntó que más de dos millones de feligreses se movilizaron durante la Semana Mayor 2026. Mencionó que durante el asueto de Semana Santa se distribuyeron 695 toneladas de pescado, lo que representa un incremento extraordinario del 69%, en comparación con la Semana Santa del año 2025.

De igual manera, la jefa de Estado encargada informó que durante el asueto se incrementó en un 17% las transacciones electrónicas en comparación con el 2025. «Cada año venimos mejorando. Cada año, el comercio se impulsa. La economía del emprendimiento, la economía comunal y el comercio tradicional se ven impulsados por el empeño de nuestro pueblo en retomar el camino del crecimiento económico para lograr la felicidad social.

Resaltó que este primer trimestre se incrementó la recaudación tributaria casi en un 28% más en relación al primer trimestre del año 2025. «Somos la familia venezolana y esa familia venezolana tiene una gran espiritualidad, una gran demostración de lo que es el acompañamiento, de lo que es el recogimiento, de lo que es la convivencia y de lo que ha sido, bueno, esta semana espiritual que ha sido también de descanso y de recreación».

Morrocoy

Por otra parte, la dignataria encargada destacó el trabajo mancomunado entre los Ministerios de Turismo, Ecosocialismo, Transporte y de la Fanb para mantener el Parque Nacional Morrocoy sustentable con respeto a los derechos de la naturaleza. En este sentido, refirió que el estado Falcón fue la entidad más visitada durante el asueto de Semana Santa. «El segundo más visitado, La Guaira. Bueno, Teran, ganó Falcón este año. El tercero, Miranda. Cuarto, Anzoátegui. Quinto, Aragua. Carabobo, Sucre, Caracas».

«Jesús vence a la muerte y vive la vida, que es el camino de Jesús, la vida, el servicio, prestar el servicio al otro desde el amor, desde el encuentro. Yo felicito realmente esta Semana Santa; esta Semana Mayor fue de gran expectativa, pero también de extraordinarios resultados de lo que es el ánimo de Venezuela, de lo que es el ánimo de nuestro pueblo», dijo la presidenta encargada.

Recreadores y voluntarios

Por su parte, el ministro para la Juventud, Sergio Lotartaro, informó que para este despliegue de Semana Santa 2026 se movilizaron más de 3 mil 500 recreadores en toda Venezuela. Asimismo, destacó la participación de más de 10 mil voluntarios de diversos ministerios en las zonas recreativas, donde el Movimiento Nacional de Recreadores realizó más de 57 mil actividades en todo el territorio nacional.

De igual manera, afirmó que se cuenta con una mesa de trabajo denominada «Mesa del Buen Vivir», en la cual participan diversos ministerios nacionales e instituciones aliadas para llevar a cabo actividades en todo el país.