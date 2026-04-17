“No está previsto ningún programa de endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional”, aclaró Delcy Rodríguez

Este viernes, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se refirió nuevamente en torno al reingreso de su país ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), y fue enfática al negar que esto implique que el país vaya a vincularse con nuevos planes de endeudamiento con dicho organismo.

Texto: Alba Ciudad

Por el contrario, señaló que “este avance estratégico permitirá al país acceder a activos y recursos que se encontraban bloqueados” en dicha institución, “lo que representa un alivio financiero crucial para la ejecución de proyectos de infraestructura en el corto plazo”.

El enfoque principal será la inyección directa de estos activos, que antes estaban bloqueados, en la optimización de los servicios básicos, los cuales han sido blanco directo de las medidas coercitivas o sanciones. “Estos recursos nos permitirán invertir de manera inmediata en la recuperación del Sistema Eléctrico Nacional y del sistema de distribución de agua, áreas que son vitales para la tranquilidad de nuestro pueblo”, precisó la mandataria durante un evento realizado este viernes desde el Centro Nacional de Acción Social por la Música, en Caracas.

Atención prioritaria a la salud e infraestructura básica

La hoja de ruta trazada para el uso de estos activos recuperados ante el FMI también contempla el fortalecimiento de la red de salud pública. Según la presidenta encargada, se dará atención prioritaria a los hospitales del país, asegurando el suministro de insumos y la modernización de equipos médicos. Esta recuperación de los activos congelados permitirá al Estado venezolano retomar el control de herramientas financieras que facilitarán la inversión en programas de atención social que habían sufrido retrasos operativos por la falta de divisas líquidas.

La mandataria aseguró que la recuperación de la representación ante el FMI es un reconocimiento a la estabilidad institucional del país y a los esfuerzos por normalizar las relaciones financieras en el ámbito multilateral. Con estos fondos, el Ejecutivo Nacional busca acelerar la recuperación de los servicios básicos para finales del primer semestre de 2026, garantizando que el beneficio sea palpable en la cotidianidad de los ciudadanos a través de un sistema eléctrico más estable y un acceso eficiente al agua potable.

Fondos bloqueados

Aunque la presidenta encargada no especificó cuáles activos y recursos de Venezuela, mantenía bloqueado el FMI, es de recordar que, en 2020 y 2021, durante la pandemia de Covid-19, el gobierno de Venezuela denunció que el FMI mantenía bloqueados 5 mil millones de dólares que correspondían a los “Derechos Especiales de Giro” para hacer frente a la pandemia, a los que Venezuela tenía derecho por haber hecho los aportes respectivos al organismo.