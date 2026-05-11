Venezuela defiende ante la CIJ la vigencia del Acuerdo de Ginebra como único marco para resolver la disputa por el Esequibo

En un despliegue diplomático de alto nivel, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, compareció este lunes 11 de Abril de 2026 ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para presentar los argumentos fundamentales que, según Caracas, sustentan los derechos históricos de la Nación sobre el territorio de la Guayana Esequiba. Durante su intervención, la Mandataria subrayó que Venezuela es la única parte con titularidad legítima sobre esta zona de casi 160.000 kilómetros cuadrados, rica en recursos naturales y actualmente bajo la administración de Guyana.

Texto: Jorge Pinillos (Alba Ciudad) / Prensa Presidencial – Medios Nacionales/ Fotos: Prensa Presidencial

En La Haya, Delcy Rodríguez y Procuradora Arianny Seijo defienden la Guayana Esequiba, 11 mayo 2026

La jornada, calificada como “histórica” por la delegación venezolana, representa un nuevo capítulo en el contencioso centenario. Rodríguez arribó a La Haya con la encomienda de defender la “majestad y el vigor” del Acuerdo de Ginebra de 1966, documento que Venezuela considera el único marco jurídico válido para alcanzar una solución negociada, en contraposición al Laudo Arbitral de París de 1899, que Caracas ha denunciado por décadas como nulo e irregular.

Un litigio de siglos y la posición venezolana

El diferendo sobre la Guayana Esequiba se ha intensificado en los últimos años tras el descubrimiento de importantes yacimientos de petróleo y gas en aguas marítimas vinculadas al territorio en disputa. Mientras que Guyana insta a la CIJ a validar el laudo de 1899 y resolver la controversia sobre la frontera terrestre, Venezuela insiste en que el Acuerdo de Ginebra (firmado con el Reino Unido antes de la independencia de Guyana) estipula que el laudo es nulo y que se debe buscar una solución práctica, mutuamente aceptable y negociada directamente entre las partes.

En este contexto, la presentación de la delegación venezolana, liderada por Delcy Rodríguez, busca bloquear la pretensión de Guyana de que la CIJ se pronuncie sobre el fondo del asunto, argumentando que la Corte no tiene jurisdicción para decidir sobre un territorio que Venezuela nunca reconoció como arbitrado válidamente.

Composición de la delegación y reacciones oficiales

Acompañan a la presidenta encargada en esta misión diplomática la procuradora general de la República, Arianny Seijo; el agente de Venezuela ante la CIJ, Samuel Moncada; y un reconocido equipo de juristas internacionales: los profesores Paolo Palchetti, Christian Tams, Jean-Marc Thouvenin, Andreas Zimmermann y Makane Mbengue.

A su llegada a los Países Bajos, Delcy Rodríguez expresó que es “un alto honor, tanto en su condición de venezolana como de presidenta encargada, alzar la voz en nombre de todo el pueblo venezolano”. La Mandataria reiteró que su presencia responde a un “compromiso ineludible con la defensa de la legalidad y la justicia”, reafirmando la postura de Venezuela como una nación que se rige por el derecho internacional.

“El Gobierno Bolivariano ratifica su postura inquebrantable sobre la vigencia absoluta del Acuerdo de Ginebra de 1966”, reza el comunicado oficial, añadiendo que este instrumento fue diseñado específicamente para superar las irregularidades del Laudo Arbitral de 1899.