Orquesta Filarmónica Nacional rinde homenaje a Antonio Lauro 🗓

La Orquesta Filarmónica Nacional de Venezuela, rendirá homenaje a uno de los más importantes compositores e intérpretes de la guitarra clásica del siglo XX, Antonio Lauro, en conmemoración del 40 aniversario de su partida física, con dos conciertos con entrada libre.

Texto: Diario VEA

El homenaje iniciará con el concierto Lauro. Sinfonía de Voces y Guitarra, a realizarse este sábado 18 de abril, a las 4:00 de la tarde, en la sala José Félix Ribas del Teatro Teresa Carreño, con una antesala ofrecida por el doctor Alejandro Bruzual, quien disertará sobre la vida y obra del maestro.

A las 5:00 de la tarde, el maestro Ignacio Ornés iniciará el recital con piezas de su autoría, así como piezas de Evencio Castellanos y del propio Antonio Lauro. Seguidamente, el maestro Jhibaro Rodríguez interpretará piezas propias y de los maestros François Deguelt, Efraín Silva y Antonio Lauro. La Orquesta Filarmónica Nacional de Venezuela acompañará posteriormente a ambos maestros junto al Coro Vicente Emilio Sojo.

Repertorio: Antesala: Lauro Total. A cargo del Dr. Alejandro Bruzual Maestro Ignacio Ornés: 1.- Ignacio Ornés: “Pavana a la memoria de Antonio Lauro” 2.- Evencio Castellanos: Homenaje a Antonio Lauro. 3.- Antonio Lauro: Cuatro Valses: Tatiana – Andreina – Natalia – Yacambú. 4.- Antonio Lauro: Suite Venezolana: Registro – Danza Negra – Canción – Vals Maestro Jhíbaro Rodriguez: 5.- Jhíbaro Rodríguez: “Preludio para despertar” A la memoria del Maestro Antonio Lauro 6.- François Deguelt – Arr. Jhíbaro Rodriguez: “Le Petit Bal de la Marine”’ 7.- Antonio Lauro: Cuatro Piezas Venezolanas: Carora (Vals) – Angostura (Vals) – Pasaje Aragüeño – Seis por Derecho al estilo del Arpa Llanera 8.- Efraín Silva: “Recordando a Lauro” Orquesta Filarmónica Nacional de Venezuela (OFN). Director Rubén Capriles 9.- Joaquín Rodrigo: II Movimiento “Adagio” (Concierto para Guitarra y Orquesta) Aranjuez Ignacio Ornés 10.- Antonio Lauro: III Movimiento “Marisela” (Concierto para Guitarra y Orquesta) Jhibaro Rodríguez Acompaña a la OFN el Coro Vicente Emilio Sojo. Tenor: Nilo Márquez 11. Antonio Lauro: “Cantaclaro” La Copla Errante

Il. Corrido y Contrapuntos

III. Una Sombra entre las Sombras

El homenaje continúa el domingo 19 de abril a las 11:00 de la mañana, cuando la Orquesta Filarmónica Nacional, junto al Coro Vicente Emilio Sojo, presentarán las obras Cantaclaro (tenor invitado: Nilo Márquez), el Concierto para Guitarra y Orquesta N° 1 (invitado solista: El maestro Efrén Suárez) y Giros Negroides.