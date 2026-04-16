Este jueves, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, firmó la Ley Orgánica de Minas para su promulgación.

Texto: Prensa Presidencial

Acompañada del vicepresidente Sectorial de Economía y Finanzas, Calixto Ortega, y de la ministra del Poder Popular para la Economía y Finanzas, Anabel Pereira, la Jefa de Estado Encargada sella un nuevo capítulo en la gestión de los recursos mineros de la Nación, ante la presencia de trabajadores de los distintos gremios mineros, incluyendo delegados estadales, del sector privado y pequeños productores, quienes estuvieron conectados vía satelital desde el Complejo Minero «Manuel Carlos Piar» en Guayana.

Delcy Rodríguez promulga Ley Orgánica de Minas y anuncia reincorporación de Venezuela al FMI

Esta nueva Ley no solo fortalece la rectoría del Estado sobre los recursos mineros, sino que también establece mecanismos para garantizar que la explotación se realice bajo los más altos estándares de protección ambiental, seguridad laboral y responsabilidad social.

La promulgación de esta Ley Orgánica de Minas representa un avance significativo en la consolidación de un modelo de explotación minera, además de garantizar los intereses del Estado, los inversionistas y, de manera priorizada, a las comunidades y los pequeños productores.

Venezuela retoma relaciones con FMI tras gestiones con gobierno de EEUU

Rodríguez también saludó y agradeció al presidente de Estados Unidos de América, Donald Trump, y al secretario de Estado, Marco Rubio, los avances hacia una Venezuela plenamente integrada en el sistema financiero global. Para Rodríguez, ha sido un gran logro de la diplomacia de Venezuela y de todos los gobiernos que se sumaron a este impulso del regreso de Venezuela al Fondo Monetario Internacional (FMI).

«Yo saludo que a través del diálogo diplomático con el gobierno de los Estados Unidos, saludo y agradezco al presidente Donald Trump, al secretario Marco Rubio, a todos los equipos que también estuvieron involucrados en este proceso de buscar la normalización de la representación de Venezuela en el Fondo Monetario Internacional», dijo la Mandataria Nacional Encargada.

Rodríguez agradeció la gestión de la directora del ente, Kristalina Georgieva, y subrayó que este paso es vital para el fortalecimiento y la estabilidad de la economía venezolana y su rol estratégico en la región.

La Presidenta Encargada también agradeció a países como Emiratos Árabes Unidos, como Brasil o Catar, que estuvieron colaborando en todo este proceso.

Cada avance en esta dirección representa un paso firme hacia la normalización económica y la recuperación del país y son producto de una activa agenda de trabajo diplomático y de cooperación sostenida con el gobierno de los Estados Unidos.

Sectores extremistas intentaron impedirlo

Rodríguez también denunció que sectores extremistas del país intentaron obstaculizar la normalización de los vínculos entre Venezuela y el FMI. “Es muy lamentable, tengo que decirlo responsablemente: es muy lamentable que el extremismo venezolano se dio a la tarea de visitar capitales de Europa y otros países para tratar de impedir este paso tan importante para nuestra economía”, manifestó la Mandataria Encargada.

Luego de que se anunciara desde Washington la reanudación de las relaciones con la nación suramericana, el Ejecutivo Nacional recibió la noticia de forma satisfactoria. El Gobierno venezolano calificó la medida como un triunfo de la diplomacia y del proceso de diálogo mantenido con el Gobierno de los Estados Unidos.

El reconocimiento de la verdad de Venezuela han sido pilares esenciales para impulsar estas iniciativas y abrir nuevos horizontes de colaboración. La obtención de estas licencias bancarias no solo facilita la interacción de las instituciones financieras venezolanas con sus pares internacionales, sino que también sienta las bases para un futuro económico más sólido.

Renunció la presidenta del BCV

Rodríguez también informó este jueves de la renuncia de la presidenta del Banco Central de Venezuela (BCV), Laura Guerra, y anunció que el cargo lo ocupará Luis Pérez, un nombramiento que se produce dos días después de que Estados Unidos emitiera licencias que aligeran las sanciones impuestas al sistema de banca pública del país suramericano, incluyendo al organismo emisor. “He recibido una comunicación de la licenciada, la doctora Laura Guerra, que ha presentado su renuncia al Banco Central de Venezuela”, dijo la presidenta en una reunión con autoridades económicas transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Guerra, quien ocupó el puesto desde abril del año pasado, ahora “seguirá con otras actividades en el ámbito de Gobierno”, señaló Rodríguez.