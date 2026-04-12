Delcy Rodríguez: ¡Vamos todos unidos a pedir que cesen las sanciones contra Venezuela!

“Hemos convocado y queremos seguir convocando, a partir del 19 de abril, Venezuela sale en peregrinación, en unión nacional, por la paz y por una Venezuela libre de sanciones”, expresó Delcy Rodríguez, Presidenta encargada de Venezuela.

Texto: Diario VEA

«Yo invito a todo el pueblo venezolano, invito a todos los factores políticos del país, invito a todos los movimientos sociales, a todos los sectores nacionales, invito a los sectores productivos, a los trabajadores de Venezuela, a la juventud, a las mujeres, a los abuelos, vamos todos unidos en una sola petición que es el cese de sanciones contra Venezuela», exhortó este sábado 11 de abril la jefa de Estado.

Durante un recorrido en la Comuna María Matilde Liendo, ubicada en San José de Cotiza, reiteró que a partir del próximo 19 de abril, el pueblo venezolano realizará una gran peregrinación, en unión nacional, para exigir una vez más el cese del bloqueo y las sanciones contra la nación. También se movilizarán por la paz.

«Hemos convocado y queremos seguir convocando, a partir del 19 de abril, Venezuela sale en peregrinación, en unión nacional, por la paz y por una Venezuela libre de sanciones. Que demostremos la fortaleza de un país unido, de un pueblo unido, que supera sus propias diferencias para avanzar, para garantizar tranquilidad, paz y felicidad social a nuestro pueblo», manifestó.

Delcy Rodríguez en jornada de de atención en Cotiza, 11 abril 2026

Ya el miércoles 8 de abril la mandataria encargada había convocado a todos los sectores de Venezuela, jóvenes, estudiantes, mujeres, afrodescendientes y a todos los sectores políticos a que «nos sumemos a una gran peregrinación para luchar en conjunto, para elevar nuestras voces como una sola voz en contra del bloqueo, para que cese el bloqueo y las sanciones contra nuestro país».

El 8 de abril anunció que esa peregrinación abarcará toda Venezuela y llegará a Caracas el 1° de mayo. “Nosotros mismos nos pondremos al frente”, dijo. Este sábado 11 de abril, señaló que levantar el bloqueo contra la nación significa que «Venezuela pueda respirar libremente como otros países que no son víctimas de bloqueo (…) ¡Basta ya de sanciones contra Venezuela! Ese es un clamor nacional», solicitó, al tiempo que destacó que en esta petición «ahí hay consenso y hay unidad».

El 18 de febrero de 2026, el régimen de Estados Unidos prorrogó por otro año las sanciones impuestas el 8 de marzo de 2016, por el entonces mandatario Barack Obama, en la Orden Ejecutiva 13692, con la que declara a Venezuela como una supuesta “amenaza inusual y extraordinaria”.

Desde 2015, tanto Obama como los mandatarios que lo sucedieron, es decir, Donald Trump en su primer mandato (2017-2021) y en el segundo (2025-), así como Joe Biden (2021-2025), han impuesto más de mil sanciones.

Llamado reiterado de Delcy a Trump para que levante sanciones

Hasta el miércoles 1° de abril, la Presidenta encargada había realizado al menos seis (6) exhortaciones al mandatario yanqui Donald Trump a que levante las sanciones que EEUU mantiene contra Venezuela desde 2015.

«Valoramos la decisión del presidente Donald Trump como un paso en la dirección de la normalización y fortalecimiento de las relaciones entre nuestros países. Confiamos en que este avance permita el levantamiento de las sanciones vigentes sobre nuestro país, que permita edificar y garantizar una agenda de cooperación binacional efectiva en beneficio de nuestros pueblos», escribió el 1° de abril en un mensaje en su canal Telegram. Su texto se dio luego que ese día la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), una instancia dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la retirara de la lista de Nacionales Especialmente Designados.

El 24 de marzo, durante una reunión con inversionistas nacionales e internacionales, expresó: «(…) La política también habla, y le hemos pedido al presidente Trump, para los inversionistas, no solamente para Venezuela, que lo necesita, que no haya sanciones contra Venezuela ni contra su economía sino también para los inversionista. Una licencia no da ni brinda la certidumbre necesaria para una inversión a largo tiempo».

Después de atacar militarmente a Venezuela la madrugada del sábado 3 de enero y de secuestrar al presidente constitucional y legítimo, Nicolás Maduro, la administración de Donald Trump ha emitido licencias levantando una serie de restricciones que ellos mismos de manera unilateral impusieron durante 12 años contra el sector de hidrocarburo venezolano en su afán de destruir la economía venezolana y derrocar al Gobierno nacional.

Vale destacar que la mayoría de estas «licencias» abarcan autorizaciones para industrias estadounidenses, pero contemplan restricciones para países que EEUU considera como sus enemigos: China, Rusia, Irán, Corea del Norte o Cuba.

El 14 de marzo, rechazó la propuesta del mandatario de Colombia, Gustavo Petro, sobre un arancel cero en toda la comercialización binacional debido a la desigualdad que, explicó, generan las sanciones de Estados Unidos contra la nación.

«Presidente Trump, es el sentir de un pueblo, pero también es la forma de la que la América Latina, a la cual usted se ha referido, pueda marchar junto con un crecimiento acompasado en equilibrio y donde Venezuela también dé su aporte al crecimiento regional. Desde acá, Venezuela, en unión nacional, pide el levantamiento de sanciones, que cese el bloqueo y que imperen esas relaciones de cooperación, amistad, de trabajo conjunto, de trabajo compartido, en relaciones de igualdad y respeto», enfatizó Rodríguez el 14 de marzo.

El 26 de febrero de 2026, 48 horas después de que Donald Trump se refiriera a Venezuela como «nuevo socio y amigo», la presidenta encargada Delcy Rodríguez dirigió un mensaje al mandatario estadounidense en el que le solicita que cese el bloqueo y las sanciones contra la nación. Ese fue el primer llamado.

Un día después, es decir, el 27 de febrero, la mandataria encargada de Venezuela demandó nuevamente el fin del bloqueo económico impuesto por EEUU contra el país, al llamar a recordar que ha afectado sensiblemente la economía local por las restricciones que pesan sobre las industrias del sector hidrocarburos.

El 2 de marzo, Rodríguez volvió a solicitar al mandatario estadounidense que levantase el bloqueo y las medidas coercitivas unilaterales que su país mantiene contra Venezuela.

El 25 de marzo, en su primera participación en un foro internacional como jefa de Estado encargada, dijo que Venezuela invita a inversionistas internacionales a participar en una economía que tiene cinco (5) años en crecimiento, a pesar de las restricciones de las medidas coercitivas unilaterales, con entornos positivos, seguridad jurídica y bajo la premisa de la desideologización. Ese día intervino de manera telemática en la IV Cumbre «Prioridad en iniciativas de inversión futura» que se realizó en Miami, EEUU.