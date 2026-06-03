Presidenta encargada Delcy Rodríguez inicia visita clave a la India para redefinir alianzas energéticas

La mandataria encargada busca fortalecer la cooperación bilateral en medio de la crisis energética global y la reconfiguración de los mercados de hidrocarburos.



Texto: Alba Ciudad (Jorge Pinillos) / Prensa Presidencial / Medios Nacionales / Fotos: Prensa Presidencial

La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, aterrizó este miércoles en el aeropuerto de Nueva Delhi en la India, para dar inicio a una visita de trabajo de cinco días (del 3 al 7 de junio) que promete reforzar los lazos diplomáticos y comerciales entre ambas naciones, con el sector energético como eje central de la agenda.

La alta funcionaria venezolana, quien fue recibida por representantes del Ministerio de Asuntos Externos de la India (MEA), llega acompañada de una delegación de alto nivel que incluye a los titulares de las carteras de Relaciones Exteriores, Economía y Finanzas, Ciencia y Tecnología, Comunicación y Transporte. Este viaje marca la sexta visita de Rodríguez a la India, consolidando una relación diplomática que ha crecido constantemente desde su primera visita como Canciller en 2015 .

“Feliz de estar en un país tan valeroso, espiritual y una potencia económica que hoy juega un papel muy relevante en el mundo”, declaró Rodríguez a su llegada a la capital india, según reportes de Venezolana de Televisión (VTV) . “Vamos a tener una agenda muy fructífera donde yo espero abordar áreas de cooperación en beneficio de las principales necesidades del pueblo de Venezuela” .

Una visita en un contexto geopolítico crítico

La visita se desarrolla en un momento de profundos cambios en el mapa energético mundial. La crisis en Medio Oriente, específicamente las tensiones en el estrecho de Ormuz, ha llevado a India, el tercer mayor consumidor de petróleo del mundo, a diversificar urgentemente sus fuentes de suministro.

En este contexto, Venezuela ha resurgido como un socio estratégico crucial. Datos recientes del mercado indican que Venezuela se ha convertido en el tercer mayor proveedor de crudo para India, con un crecimiento exponencial en las exportaciones. En mayo de 2026, el país sudamericano envió aproximadamente 427.000 barriles diarios al gigante asiático, un aumento significativo en comparación con meses anteriores. La empresa privada india Reliance Industries se ha posicionado como uno de los principales compradores de crudo venezolano, aprovechando los descuentos disponibles y la capacidad de sus refinerías para procesar crudos pesados.

La agenda: Energía, farmacia y tecnología

La agenda de la presidenta encargada comenzará formalmente este jueves 4 de junio con una reunión bilateral con el Ministro de Asuntos Externos indio, Subrahmanyam Jaishankar, seguida de una cumbre oficial con el Primer Ministro Narendra Modi en la emblemática Hyderabad House.

Según un comunicado del MEA, las conversaciones abarcarán “todo el espectro de las relaciones” y se explorarán vías para profundizar la cooperación en seguridad energética, comercio e inversión, productos farmacéuticos, atención sanitaria, transporte y energías renovables.

Además de las reuniones políticas, la comitiva venezolana tiene previsto realizar visitas técnicas de alto valor. Se espera que la delegación viaje a Jamnagar para inspeccionar el complejo de refinación de Reliance Industries, considerado el más grande del mundo, y a Bombay para reunirse con directivos del Grupo Tata. Estas visitas buscan que la comitiva conozca de primera mano las capacidades tecnológicas e industriales de la India en los sectores automotriz, farmacéutico y, por supuesto, energético.

Un gesto simbólico importante dentro de la agenda será la visita de Rodríguez al Raj Ghat, donde rendirá homenaje al padre de la nación india, Mahatma Gandhi, reforzando el respeto mutuo por los líderes históricos de ambos países.

Cooperación Sur-Sur

Más allá del petróleo, la visita subraya el compromiso compartido por el “Sur Global”. Tanto India como Venezuela han abogado por un orden mundial multipolar. La visita de Rodríguez busca diversificar la economía venezolana más allá de los hidrocarburos.

Las declaraciones del MEA señalan un interés creciente en la importación de productos farmacéuticos indios, así como en la cooperación en soluciones digitales, AYUSH (sistemas de medicina tradicional india) y agricultura. Las cifras de comercio bilateral, que alcanzaron los 678.94 millones de dólares en el año fiscal 2025-26, reflejan el potencial de crecimiento que ambas naciones buscan explotar.

Rodríguez concluirá su agenda el próximo domingo 7 de junio, tras lo cual se espera la firma de varios memorandos de entendimiento (MoUs) que oficialicen los acuerdos alcanzados durante estas jornadas de diálogo de alto nivel.