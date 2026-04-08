Delcy Rodríguez en su Mensaje a la Nación: “El 1 de Mayo haremos un incremento, pero será un incremento responsable”

La Presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, emitió un Mensaje a la Nación este miércoles en la noche, en el que hizo un recuento de la situación económica del país tras vivirse 10 años de sanciones y bloqueo económico. Enfatizó en mostrar “donde estamos, adónde queremos ir y cómo tenemos que hacerlo”, que “nuestro objetivo inmediato es recuperar paulativamente y sostenidamente el ingreso de los trabajadores” pero que esto no se puede lograr de la mañana a la noche, y reconoció una serie de errores “que no pueden repetirse” en el camino de la recuperación salarial.

Texto: Alba Ciudad (Luigino Bracci Roa)

La recuperación “debe hacerse con prudencia, con paciencia pero con un espíritu de optimismo”, señaló.

MENSAJE A LA NACIÓN DE DELCY RODRÍGUEZ, 8 de abril de 2026

Rodríguez anunció que “el 1 de mayo haremos un incremento, y ese incremento, como hemos señalado, será un incremento responsable. Igualmente, en el futuro próximo, conforme Venezuela goce de más recursos que permitan la sostenibilidad de la mejora salarial y del ingreso de los trabajadores, seguiremos trabajando por ese camino”.

Camino recorrido

Antes de esto, la Jefa de Estado explicó que se cumple este año una década de bloqueo económico contra Venezuela, “que produjo una pérdida del crecimiento durante 7 años. Llegamos a tener una inflación anualizada de 6 dígitos (340.000%) y desabastecimiento crítico en algunos rubros esenciales”, explicó. Esto llevó a una pérdida de poder adquisitivo en el salario y las pensiones, tanto en el sector público como en el privado.

Recordó que hubo una “migración inducida” por razones económicas, que causó que se fueran en una primera oleada, médicos y profesionales esenciales. Luego, hubo una migración masiva de la población. Indicó que hubo un gran sacrificio de todo el pueblo venezolano.

También recordó que el Plan de Recuperación Económica presentado por el Presidente Nicolás Maduro en agosto de 2018 ha permitido 5 años de mejoras en la economía del país. Indica que, en los últimos 4 años, Venezuela ha liderado el crecimiento en América Latina. Se derrotó el desabastecimiento y la hiperinflación.

Indicó que se recuperó el ingreso de los trabajadores, que pasó de 30 dólares mensuales en 2021 a 190 dólares mensuales en 2026. También indica que ha habido una recuperación en el sector privado, que ha permitido recuperar el salario y el ingreso en ese sector.

Indicó que se han dado subsidios en las bolsas de alimentación CLAP, el servicio de electricidad, agua potable y gas, como vía para “hacer justicia social” y acompañar a la población más vulnerable. Reconoce la voluntad del pueblo venezolano en todos estos años de dificultados.

“No podemos repetir errores cometidos en el pasado”

“Pido que corrijamos errores propios del pasado. Los reconocemos, los corregimos y pido no repetirlos”, explicó la Presidenta Encargada. Señaló que todo incremento a los trabajadores tiene que estar respaldado y admitió que, en el pasado, se hicieron incrementos salariales a los trabajadores que causaron que la inflación se disparara y dejara sin efecto el aumento. Uno de esos casos ocurrió en agosto de 2022, cuando se causó un aumento en la inflación de 28,7%.

Explicó que, en junio de 2018, se hizo un “falso aumento” salarial, del que no se pudo garantizar su sostenibilidad en el tiempo al no tener el respaldo adecuado.

También mostró otro ejemplo de aumentos salariales que, al no tener los respaldos adecuados, causaron que la inflación los dejara sin efectos.

“Quiero dirigir este mensaje hacia el futuro, a una Venezuela que debe estar libre de bloqueos y sanciones. Sé que la recuperación no se hace de un día para otro, pero quiero que empecemos ese camino, y sabemos cómo hacerlo“.

Pensionados

Sobre las pensiones, indicó: “Hoy, en Venezuela, hay más pensionados que cotizantes a las pensiones”. Recordó que “fue el Comandante Hugo Chávez quien hizo justicia a los pensionados de Venezuela” al crear un modelo correcto de reparto, pero “ese modelo ha sido perforado por el bloqueo. Ese modelo, hoy, no es sostenible. No lo es. Por eso, cuando hacemos los cálculos se necesitarían 38 millones de trabajadores activos para sostener este modelo. Es decir, más que la población que tiene hoy Venezuela”.

Indicó que hay que buscar un camino que permita la protección de los pensionados, “para que se mantenga el espíritu de justicia social del Comandante Hugo Chávez”. Indica que el 91% de las pensiones las financia el Estado venezolano, y el sector privado apenas el 9%.

Entre los anuncios que hizo, exigió al Sistema de Protección Social “afinar al máximo los programas de atención a los Abuelos y Abuelas” en temas como salud, alimentación y recreación.

Reconoció que hay precarización en las jornadas de trabajo, las vacaciones y otros derechos de los trabajadores y trabajadoras, y “tenemos que formalizar para que se preserve el poder adquisitivo, el salario de los trabajadores activos, y para que se preserve también la posibilidad de pensiones” para quien alcance la edad según la ley.

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