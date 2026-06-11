Venezuela firma licencia con Shell para Fase I del campo gasífero Loran

La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, lideró este jueves 11 de junio la firma de acuerdos con la empresa multinacional Shell para el inicio de la Fase I del Desarrollo y Explotación del Campo Loran. En el encuentro se suscribieron un total de cinco instrumentos de relevancia estratégica, diseñados para incrementar las capacidades energéticas de Venezuela de cara al consumo interno y al mercado de exportación.

Texto y fotos: Prensa Presidencial

A través del impulso de esta primera etapa operativa, el país busca potenciarse como exportador de gas, empleando sus vastas reservas de hidrocarburos como parte de la solución a la situación energética internacional.

El Campo Loran es un activo de gas natural no asociado que posee 7 yacimientos, de los cuales 6 son transfronterizos con la República de Trinidad y Tobago.

Alianza técnico-financiera

Los otros cuatro instrumentos jurídicos responden a la alianza técnica-financiera establecida el pasado mes de marzo y consisten, por una parte, en órdenes de servicio y de compras destinadas a la ejecución de trabajos en el norte del estado Monagas.

Estos convenios apuntan al aumento de la producción de crudo liviano, hidrocarburo utilizado como diluyente necesario para la formulación de (Blend) Merey 16 con el crudo que se extrae de la Faja Petrolífera del Orinoco.

Por otra parte, se contempla el suministro de la “dieta” requerida por la Refinería de Puerto La Cruz para la producción de combustibles.

Aprovechamiento del gas de quema

Las órdenes de compra derivadas de los acuerdos que suscribió Venezuela con la firma energética Shell, contemplan la adquisición de repuestos y para el parque de compresión que disminuirá el gas de quema.

De esta forma la recuperación de este recurso permite incorporarlo formalmente al mercado nacional, funcionando como combustible directo para el desarrollo de los sectores eléctrico, industrial, petroquímico y doméstico; así como para el mercado de exportación.