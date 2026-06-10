Pdvsa y Schlumberger Venezuela firman memorando de entendimiento en hidrocarburos

La Presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibió este miércoles 10 de junio en el Palacio de Miraflores al director ejecutivo de la empresa Schlumberger Limited, Olivier Le Peuch, con el objetivo de formalizar una alianza estratégica mediante la firma de un memorándum de entendimiento.

Texto: Prensa Presidencial

Este acuerdo tiene como propósito fundamental concretar nuevas áreas de cooperación en los sectores petrolero y gasífero, impulsando la transferencia de tecnología de vanguardia para la exploración, perforación y optimización de yacimientos en el país.

Delcy Rodriguez recibe a director ejecutivo de Schlumberger, Olivier Le Peuch, 10 junio 2026

Schlumberger, reconocida como la compañía de servicios petroleros más grande del mundo y líder mundial en tecnología para el sector, aportará su capacidad integral en el desarrollo de pozos y procesamiento de materias primas, contribuyendo así a la meta nacional de consolidar a Venezuela como una potencia energética global.

Esta alianza se extiende al potencial minero del país, sector que también presenta un amplio abanico de oportunidades bajo el marco de la Ley de Minas, ratificando el compromiso del Ejecutivo Nacional de abrir las puertas a capitales extranjeros para el aprovechamiento responsable de las vastas riquezas nacionales.

Casi un siglo de trabajo conjunto

La presidenta encargada, durante el encuentro con el director ejecutivo de Schlumberger Limited, Olivier Le Peuch, destacó la relevancia histórica del vínculo sostenido con esta empresa francesa, tras casi un siglo de trabajo conjunto de desarrollo energético.

«Nos complace muchísimo esta firma, este memorando, para avanzar en el regreso de ustedes a Venezuela, son 97 años, no son 5 años ni 10 años, es casi un siglo», destacó la mandataria encargada sobre la presencia de la reconocida empresa en el país.

Rodríguez expresó su entusiasmo por este acuerdo e indicó que este hecho simboliza «el nuevo momento que atraviesa Venezuela» en búsqueda de bienestar para todos los venezolanos y las venezolanas.