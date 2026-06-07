Delcy Rodríguez culminó visita a la India

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, culminó este domingo su agenda de trabajo estratégica en la República de la India, donde sostuvo importantes reuniones con representantes de los sectores automotriz, comercial, petrolero, energético, salud y tecnológico.

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A través de su canal oficial en la plataforma Telegram, la mandataria encargada resaltó que la nación asiática es una gran potencia económica y espiritual. “Dejo una parte de mi corazón en la India, donde hemos cumplido una agenda de trabajo que permitirá profundizar nuestras relaciones en beneficio de ambos pueblos”, expresó.

En tal sentido, Rodríguez agradeció al primer ministro indio, Narendra Modi, y a su Gobierno por todas las atenciones y facilidades brindadas durante su visita oficial. “Que la cooperación y la amistad guíen nuestros lazos”, resaltó.

Delcy Rodríguez hace balance de visita a la India, 7 de junio de 2026

Rodríguez reiteró que, de aquí en adelante, ambas naciones consolidarán sus relaciones de amistad y cooperación. Asimismo, enfatizó que las mesas de trabajo estuvieron centradas en satisfacer las necesidades del pueblo venezolano en áreas clave como salud, transporte público, ciencia y tecnología, y complementariedad energética. “Acá llega el petróleo de Venezuela a la India. Y también cómo podemos nosotros, a través de una agenda de cooperación bilateral, tener beneficios compartidos para nuestros países”, señaló Rodríguez.

Agregó que durante estos encuentros de alto nivel también se abordó el tema de las energías renovables, acotando que los acuerdos alcanzados significarán un gran avance para el desarrollo productivo de Venezuela. Finalmente, expresó el firme compromiso del Gobierno Bolivariano de continuar transitando el camino de la atención y la satisfacción de las necesidades del pueblo venezolano.

Resumen de visita de Delcy Rodríguez a la India, 7 junio 2026

Visita al Instituto de Estudios Superiores Sri Sathya Sai

Como actividad de cierre en su visita de trabajo a la República de la India, Delcy Rodríguez, realizó este domingo una visita al Instituto de Estudios Superiores Sri Sathya Sai.

En ese sentido, la Mandataria Nacional Encargada saludó a los directivos y estudiantes de la prestigiosa institución de la India, reconocida internacionalmente por ofrecer educación integral de alto nivel técnico y científico de forma completamente gratuita para la totalidad de su matrícula.

Se trata de una universidad fundada por el líder espiritual y educador Bhagawan Sri Sathya Sai Baba, la cual cuenta con una Facultad de Ciencias, Administración y Comercio, con planes de estudio de las licenciaturas de Administración de Empresas y Contabilidad, así como el desarrollo de la maestría de Administración de Empresas y una Facultad de Humanidades, con las líneas de investigación y docencia correspondientes a las cátedras de Idiomas, Economía y Ciencias Sociales.

La visita de la jefa de Estado (E) al Instituto de Estudios Superiores Sri Sathya Sai abre nuevas posibilidades para el establecimiento de acuerdos que permitirán la transferencia de conocimientos, así como programas de pasantías profesionales bilaterales que complementen y fortalezcan el sistema educativo venezolano a través de modelos de gestión eficientes, éticos y de acceso universal.