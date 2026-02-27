Delcy Rodríguez pidió a Trump poner fin a las sanciones y el bloqueo contra Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, instó este jueves a su homólogo estadounidense, Donald Trump, a poner fin a las sanciones y al bloqueo impuestos por Washington a la nación suramericana, luego de que el inquilino de la Casa Blanca calificara a Caracas como “un amigo y socio” de Washington.

Texto: Actualidad RT / Fotos: Prensa Presidencial

“Yo espero –y es el sentir de los venezolanos–, que como amigos que somos de EE.UU. y de todos los países que somos, que ya cesen el bloqueo y las sanciones contra Venezuela, porque nuestros jóvenes tienen derecho a reivindicar sus aspiraciones, que nuestros trabajadores y trabajadoras tienen derecho a salarios y a ingresos justos para sí y para sus familias. Es el sentir nacional”, expresó la mandataria en un encuentro con jóvenes.

Rodríguez saludó el comentario sobre el estado actual de los nexos bilaterales que formulara Trump en la víspera, en el que le atribuyera a la nación bolivariana el estatus de “amigo y socio”.

“Yo celebro y saludo que se tenga ese concepto de Venezuela, porque Venezuela nunca ha sido un país enemigo de EE.UU., Venezuela nunca ha sido un país que amenace a EE.UU. ni a ningún país del planeta. Venezuela siempre ha tenido una política y una concepción geopolítica de amistad y de cooperación”, dijo al respecto.

En adenda, llamó a recordar que los dos países empezaron “con muy mal pie el 3 de enero de este año” porque Venezuela fue “víctima de una agresión militar por parte de una potencia nuclear de este continente”. Rodríguez atribuyó el ataque a la difusión sostenida de “mentiras” por parte de “trasnacionales de la comunicación” y demandas de agresiones y bloqueos interpuestas ante las autoridades estadounidenses por “sectores extremistas de la política venezolana”, sobre la base de falsedades.

“Presidente Trump: como amigos y como socios, que estamos abriendo una nueva agenda de cooperación con EE.UU., [pedimos] el cese a las sanciones y al bloqueo contra nuestra patria, porque ese bloqueo es también contra la juventud venezolana y la juventud venezolana pide ya el cese de las sanciones y el cese ya del bloqueo contra Venezuela”, completó.