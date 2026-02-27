Delcy Rodríguez pidió a Trump poner fin a las sanciones y el bloqueo contra Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, instó este jueves a su homólogo estadounidense, Donald Trump, a poner fin a las sanciones y al bloqueo impuestos por Washington a la nación suramericana, luego de que el inquilino de la Casa Blanca calificara a Caracas como “un amigo y socio” de Washington.

Texto: Actualidad RT / Fotos: Prensa Presidencial

“Yo espero –y es el sentir de los venezolanos–, que como amigos que somos de EE.UU. y de todos los países que somos, que ya cesen el bloqueo y las sanciones contra Venezuela, porque nuestros jóvenes tienen derecho a reivindicar sus aspiraciones, que nuestros trabajadores y trabajadoras tienen derecho a salarios y a ingresos justos para sí y para sus familias. Es el sentir nacional”, expresó la mandataria en un encuentro con jóvenes.

Delcy Rodríguez envía mensaje a Donald Trump y le pide levantar las sanciones contra Venezuela
Rodríguez saludó el comentario sobre el estado actual de los nexos bilaterales que formulara Trump en la víspera, en el que le atribuyera a la nación bolivariana el estatus de “amigo y socio”.

“Yo celebro y saludo que se tenga ese concepto de Venezuela, porque Venezuela nunca ha sido un país enemigo de EE.UU., Venezuela nunca ha sido un país que amenace a EE.UU. ni a ningún país del planeta. Venezuela siempre ha tenido una política y una concepción geopolítica de amistad y de cooperación”, dijo al respecto.

En adenda, llamó a recordar que los dos países empezaron “con muy mal pie el 3 de enero de este año” porque Venezuela fue “víctima de una agresión militar por parte de una potencia nuclear de este continente”. Rodríguez atribuyó el ataque a la difusión sostenida de “mentiras” por parte de “trasnacionales de la comunicación” y demandas de agresiones y bloqueos interpuestas ante las autoridades estadounidenses por “sectores extremistas de la política venezolana”, sobre la base de falsedades.

“Presidente Trump: como amigos y como socios, que estamos abriendo una nueva agenda de cooperación con EE.UU., [pedimos] el cese a las sanciones y al bloqueo contra nuestra patria, porque ese bloqueo es también contra la juventud venezolana y la juventud venezolana pide ya el cese de las sanciones y el cese ya del bloqueo contra Venezuela”, completó.

