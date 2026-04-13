Danzón, Cha Cha, Son y Bolero en el 7mo encuentro Saberes, Sonidos y Sabores del IAEM 🗓

¡No te pierdas el Taller de Baile “Danzón, Cha cha, Son y Bolero”! Impartido por la profesora Niurka Muros, “Hera la dueña de la clave”. Organizado por el IAEM (Instituto de las Artes Escénicas y Musicales), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura.

🗓 Martes 14 de abril de 2026

🕑 Hora: 2:00 pm

📍 Dónde: Salón Viva Venezuela, piso 17. Torre Norte del Centro Simón Bolívar (Torres de El Silencio)

Ven a disfrutar y aprender estos ritmos llenos de sabor y tradición. ¡Te esperamos para bailar y pasarla genial! 💃🕺

7mo Encuentro de Saberes Sonidos y Sabores Caribe Soy, la tierra donde nace el sol… Del 10 de Marzo al 16 de Abril de 2026