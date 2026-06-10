Presidenta encargada Delcy Rodríguez regresa a Caracas tras gira por India y Türkiye

La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, arribó en la noche de este martes al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, procedente de Estambul, luego de cumplir una intensa y fructífera gira de trabajo que la llevó a la República de la India y a la República de Türkiye. Su regreso marca un hito en la resistencia del pueblo venezolano frente a la agresión imperialista y consolida una nueva etapa de alianzas estratégicas para la nación.

Texto: Alba Ciudad (Jorge Pnillos) / Prensa Presidencial – Medios Nacionales / Fotos: Prensa Presidencial.

La presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, retornó al territorio nacional en la noche de este martes 9 de junio, tras cumplir una intensa y exitosa gira de trabajo por la India y Türkiye, que calificó como un rotundo éxito para el fortalecimiento de las alianzas estratégicas y el desarrollo de la nación.

«Aterrizando en Venezuela con la satisfacción del deber cumplido, pero con muchas ilusiones y proyectos para el bien de nuestro país y de nuestro pueblo. Feliz de estar de vuelta en casa», expresó la mandataria encargada a través de sus redes sociales, en un mensaje que estuvo acompañado de un breve audiovisual grabado desde la aeronave presidencial al momento de tocar suelo venezolano.

BALANCE POSITIVO DE LA GIRA

La gira, que se extendió desde el pasado 3 de junio, permitió a la jefa de Estado sostener encuentros con altas autoridades de ambas naciones, como parte del fortalecimiento de las relaciones de cooperación estratégica y la consolidación de los lazos de amistad con dos potencias emergentes del sur global.

En un mensaje cargado de optimismo, Rodríguez destacó el impacto que tendrán los acuerdos alcanzados para el futuro inmediato del país, especialmente en áreas sensibles como la energía, el comercio y la cooperación tecnológica.

LOGROS EN LA INDIA: PETRÓLEO Y SALUD

Durante su agenda de cinco días en la India, la presidenta encargada se enfocó principalmente en reanudar y ampliar las exportaciones de petróleo venezolano hacia esa nación asiática, así como en asegurar insumos críticos para el sistema público de salud.

Como resultado de las reuniones sostenidas con el primer ministro Narendra Modi y altos funcionarios del sector energético, se suscribieron acuerdos para el suministro preferencial de crudo pesado venezolano, a cambio de medicamentos genéricos, vacunas y equipos de diagnóstico producidos en la India. Además, se acordó una línea de crédito para fortalecer el sistema sanitario nacional.

TÜRKIYE: MINERÍA, ENERGÍA Y TRANSPORTE

En la segunda etapa de la gira, Rodríguez viajó a Türkiye, donde fue recibida por el presidente Recep Tayyip Erdoğan. El encuentro tuvo como fin consolidar los lazos de cooperación en las áreas de minería, energía, transporte y rutas aéreas.

Ambos mandatarios ratificaron la alianza estratégica entre ambas naciones y rubricaron acuerdos para la exploración de gas en la plataforma del Delta del Orinoco, la cooperación en tecnología de drones para vigilancia, la supresión parcial de visados para viajeros y la concesión de becas para jóvenes venezolanos en universidades turcas.