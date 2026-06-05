Delcy Rodríguez se reunió con el Primer Ministro de India, Narendra Modi

Como parte de la agenda oficial de alto nivel en la República de la India, la presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, sostuvo un encuentro con el Primer Ministro indio, Narendra Modi, en las instalaciones de la emblemática Hyderabad House. En esta línea, es relevante mencionar que esta reunión está enfocada en afianzar el rol de ambas naciones en el contexto geopolítico del Sur Global y en dinamizar acuerdos macroeconómicos de mutuo beneficio.

Texto: Prensa Presidencial

Asimismo, es importante acotar que el diálogo se centró en la revisión integral del mapa de cooperación mutua, con especial énfasis en el sector de los hidrocarburos; ya que la India se ha consolidado como uno de los principales destinos de las exportaciones energéticas de la Nación, lo que convierte a la seguridad energética en un pilar fundamental de la relación bilateral.

Acompañada por una delegación ministerial de las carteras de Economía, Relaciones Exteriores, Ciencia y Tecnología, Transporte y Comunicación, la mandataria venezolana abordó junto al Primer Ministro indio diversas ventanas de oportunidad de expansión para ambos países.

En contexto, el encuentro en la imponente Hyderabad House, reservado para las recepciones de los más altos dignatarios extranjeros, reafirma el excelente estado de las relaciones diplomáticas entre Venezuela y la India, sellando una de las jornadas diplomáticas más relevantes del año para el desarrollo económico del país.

Una vez finalizada la reunión, la Presidenta Encargada firmó el libro de visitas de la residencia del Primer Ministro indio, Narendra Modi, como símbolo de respeto mutuo, consolidación de lazos diplomáticos y registro histórico de esta visita oficial.

Encuentro con el Ministro de Petróleo y Gas Natural de la India, Hardeep Singh Puri

La presidenta encargada también sostuvo este jueves un encuentro de alto nivel con el Ministro de Petróleo y Gas de la nación asiática, Hardeep Singh Puri.

Para Venezuela, India representa un mercado de importancia capital en el sector de los hidrocarburos. Ante la actual dinámica de los mercados energéticos globales, la profundización de la cooperación con Nueva Delhi, que se perfila como una de las economías de mayor crecimiento y consumo energético a nivel mundial, constituye un paso estratégico.

La colaboración en el área de petróleo y gas proyecta ser un pilar fundamental para robustecer las capacidades productivas Venezuela y satisfacer las necesidades de seguridad energética del gigante asiático.

Este intercambio técnico y comercial busca capitalizar las complementariedades entre ambas naciones, permitiendo la creación de nuevos esquemas de inversión y desarrollo tecnológico. La economía de la India, caracterizada por ser una de las de mayor expansión en la era actual, presenta una infraestructura industrial robusta y una demanda sostenida de recursos energéticos que se alinea con el potencial exportador de Venezuela.

La apertura de canales directos de comunicación y cooperación con el gigante asiático ofrece. una vía para la transferencia de conocimientos técnicos, el acceso a mercados diversificados y el fortalecimiento de su posición en el nuevo escenario multipolar.

La delegación venezolana en este encuentro estuvo integrada por el Ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil; el vicepresidente sectorial de Comunicación y Cultura, Miguel Pérez Pirela; el ministro del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, Juan Escalona; el viceministro de Geopolítica de Hidrocarburos, Eduardo Ramírez, y la viceministra para Asia, Medio Oriente y Oceanía, Andrea Corao.

En tanto, la representación india estuvo conformada por los secretarios del Ministerio de Petróleo y Gas Natural de India: señores Neeraj Mittal, Esha Srivastava y Rasaal Dwivedi. Asimismo, contó con la participación de altos directivos de las principales corporaciones energéticas de este país: Arun Kumar Singh (ONGC), Arvinder Singh Sahney (IOCL), Ranjit Rath (OIL) y Rajarshi Gupta (OVL). La delegación anfitriona estuvo apoyada además por el secretario adjunto de Cancillería, Dr. Aman Puri; el embajador de la India en Venezuela, Ashok Babu, y el subsecretario Sarath Sankar.

Con estas acciones, Venezuela reafirma su compromiso con una diplomacia activa, orientada a la consolidación de relaciones que aporten beneficios tangibles a la economía nacional y contribuyan al equilibrio geopolítico global.

Reunión con canciller de India, Subrahmanyam Jaishankar

Para profundizar alianzas estratégicas en diversos ámbitos, se desarrolló este jueves un encuentro entre la presidenta encargada Delcy Rodríguez y el ministro de Asuntos Exteriores de la República de la India, Subrahmanyam Jaishankar.

Homenaje a Ghandi

Durante el desarrollo de su agenda oficial en la India, Rodríguez lideró un emotivo y solemne acto en memoria del líder histórico y padre de la Nación india, Mahatma Gandhi. El homenaje tuvo lugar en el memorial de Raj Ghat, en Nueva Delhi, espacio que custodia las cenizas del líder pacifista; donde la Mandataria Nacional encargada depositó una ofrenda floral y rindió tributo al legado que Gandhi heredó al mundo, principios que unen la visión diplomática de ambas naciones.

Por tanto, este acto reafirma los lazos históricos de amistad, respeto mutuo y cooperación estratégica entre Venezuela e India, consolidando una agenda bilateral basada en la diplomacia de paz y el desarrollo compartido.

Encuentro de cortesía con embajador estadounidense

En el marco de su agenda internacional, la presidenta encargada Delcy Rodríguez, sostuvo un encuentro de cortesía en Nueva Delhi con el embajador de los Estados Unidos ante la República de la India, Sergio Gor.

Durante el espacio de diálogo, ambas autoridades conversaron sobre el desarrollo y las perspectivas de la relación bilateral, evaluando los avances en temas de interés mutuo y el fortalecimiento de canales diplomáticos.

El intercambio se produce en un escenario de dinamismo para la diplomacia venezolana, que busca afianzar sus lazos estratégicos globales y que da continuidad a las recientes mesas de trabajo y reuniones de alto nivel sostenidas en Caracas con altos representantes estadounidenses, orientadas de manera prioritaria a la cooperación energética, la minería y la estabilidad regional.

Este acercamiento coincide con el inicio de la agenda oficial de la mandataria encargada en territorio asiático, donde además profundiza alianzas estratégicas con las máximas autoridades locales.

Al proyectar la realidad de Venezuela ante los representantes de la comunidad internacional en el extranjero, el Gobierno Bolivariano ratifica su política de diplomacia de paz, basada en el respeto recíproco y la apertura a un diálogo constructivo con diversos actores globales para el beneficio y el desarrollo productivo de la Nación.