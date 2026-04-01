EEUU retira a Delcy Rodríguez de la lista de sancionados de la Ofac

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, oficializó este miércoles la exclusión de presenta Delcy Rodríguez de la Lista de Nacionales Designados y Personas Bloqueadas (SDN, por sus siglas en inglés). La medida implica el levantamiento de las restricciones financieras que pesaban sobre la mandataria.

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Al ser retirada de este listado, se eliminan las prohibiciones para que ciudadanos y entidades estadounidenses realicen transacciones financieras con la funcionaria, además de desbloquear posibles activos que pudieran haber estado bajo jurisdicción de los Estados Unidos.

Rodríguez: Es un paso hacia la normalización de relaciones

La presidenta encargada Delcy Rodríguez, valoró este miércoles la decisión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como un paso hacia la normalización de relaciones con EEUU.

La información la dio a conocer la mandataria encargada a través de una publicación en su cuenta oficial en la red social X luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, oficializara la exclusión de Delcy Eloína Rodríguez Gómez de la Lista de Nacionales Designados y Personas Bloqueadas (SDN, por sus siglas en inglés).

«Valoramos la decisión del Presidente @realDonaldTrump como un paso en la dirección de la normalización y fortalecimiento de las relaciones entre nuestros países. Confiamos en que este avance permita el levantamiento de las sanciones vigentes sobre nuestro país, que permita edificar y garantizar una agenda de cooperación binacional efectiva en beneficio de nuestros pueblos. ¡Sigamos avanzando en la construcción de una Venezuela próspera para todos!», escribió la presidenta encargada.

La medida implica el levantamiento de las restricciones financieras que pesaban sobre la funcionaria. Según el reporte técnico de la agencia estadounidense, la eliminación abarca tanto su nombre completo como el alias por el cual es reconocida en el ámbito internacional, «Delcy Rodríguez», refiere el portal web de la Ofac.

Al ser retirada de este listado, se eliminan las prohibiciones para que ciudadanos y entidades estadounidenses realicen transacciones financieras con la funcionaria, además de desbloquear posibles activos que pudieran haber estado bajo jurisdicción de los Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el pasado sábado 7 de marzo que reconocia formalmente al Gobierno encargado de Delcy Rodríguez en Venezuela, al restablecer las relaciones diplomáticas entre ambas naciones.

«Me complace anunciar que esta semana hemos reconocido formalmente al Gobierno venezolano. De hecho, lo hemos reconocido legalmente», afirmó Trump este sábado durante su discurso en la cumbre Escudo de las Américas, que se celebra en Florida.

Paralelamente, el mandatario reveló la firma de un pacto comercial centrado en los recursos minerales del país sudamericano. «Además, acabamos de alcanzar un acuerdo histórico sobre el oro. Se llama el Acuerdo del Oro con Venezuela, que permitirá a nuestros dos países colaborar para facilitar la venta de oro y otros minerales venezolanos», explicó.

Por otra parte, la alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, anunció el pasado lunes 23 de febrero que propondrá que la UE levante las sanciones contra la presidenta encargada Delcy Rodríguez, como había propuesto España.

Kallas señaló que las autoridades venezolanas «han dado pasos concretos de acercamiento a Europa», ya que «han liberado, por ejemplo, a los presos europeos que estaban en Venezuela», y añadió que «en el futuro tendremos que hablar de cómo abordamos la situación de ese país».

«Yo voy a proponer que levantemos las sanciones a Delcy Rodríguez, actual presidenta en funciones. Y en un segundo momento tendríamos que hablar en un sentido amplio sobre nuestra relación y el enfoque hacia las autoridades venezolanas», dijo Kallas.

El pasado viernes 20 de febrero, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, anunció que su país solicitará a la Unión Europea el retiro de las sanciones individuales impuestas a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. La iniciativa surge como respuesta diplomática a la Ley de Amnistía aprobada este jueves en sesión ordinaria de la Asamblea Nacional venezolana, instrumento que el jefe de la diplomacia española considera un avance decisivo hacia la reconciliación y el diálogo político en la nación suramericana.

​​Según el jefe de la diplomacia española, las sanciones constituyen herramientas para incentivar el diálogo y pierden su propósito cuando se registran avances concretos en la resolución de conflictos internos.