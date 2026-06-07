Presidenta encargada Delcy Rodríguez prosigue agenda internacional con visita a Türkiye

 • 0 Comentarios

La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, arribó este domingo al Aeropuerto Internacional de Estambul, procedente de la República de la India. Se espera que la mandataria encargada sostenga reuniones con altas autoridades del Gobierno turco para consolidar lazos diplomáticos, comerciales y de cooperación estratégica con la República de Türkiye.

Texto y foto: Prensa Presidencial

Acompañan a la Jefa de Estado Encargada el canciller de la República, Yván Gil; la vicepresidenta sectorial de Ciencia, Tecnología, Ecosocialismo y Salud, Isabel Iturria; el vicepresidente sectorial de Comunicación y Cultura, Miguel Ángel Pérez Pirela; la ministra del Poder Popular para la Ciencia y Tecnología, Gabriela Jiménez; la ministra del Poder Popular para el Turismo, Daniella Cabello; la ministra del Poder Popular para el Transporte, Jacqueline Faría; y el ministro del Poder Popular del Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, Juan Escalona.

Delcy Rodríguez inicia visita a Turquía / Türkiye este 7 de junio de 2026
Ver este vídeo en YouTube.

A su llegada a la terminal aérea, la comitiva presidencial fue recibida con los honores protocolares correspondientes por una delegación oficial del Gobierno turco, del más alto nivel.

El saludo de bienvenida formal estuvo encabezado por el Ministro de Energía y Recursos Naturales, Sr. Alparslan Bayraktar, quien estuvo acompañado por el Vicegobernador de Estambul, Sr. Mustafa Asım Alkan, y el Vicealcalde Metropolitano de Estambul, Sr. Gökhan Gümüşdağ, en representación de las altas autoridades político-territoriales de la región.

Delcy Rodríguez culminó visita a la India

junio 7, 2026

Delcy Rodríguez se reunió con el Primer Ministro de India, Narendra Modi

junio 5, 2026

Presidenta encargada Delcy Rodríguez inicia visita clave a la India para redefinir alianzas energéticas

junio 3, 2026

Habilitarán plataforma 0800-Extorsión para combatir "matraca" de policías, jueces y fiscales

junio 1, 2026

Delcy Rodríguez a Estados Unidos: No le tengan miedo a Venezuela desbloqueada

mayo 27, 2026

Gobierno nacional y UCV avanzan en recuperación del Hospital Clínico Universitario

mayo 25, 2026

Gobierno nacional presentó balance de la Ley de Amnistía

mayo 22, 2026

Delcy Rodríguez inició Peregrinación Nacional Económica Productiva: El costo de las sanciones es muy alto para el país

mayo 20, 2026

Delcy Rodríguez inaugura Ciudad del Emprendimiento en la Comuna Cacique Tiuna y se refiere a la deportación de Alex Saab

mayo 18, 2026
Suscribirse
Notificar en
guest

0 Comentarios