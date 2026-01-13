Complejo educativo José Ignacio Cabrujas celebra Día del Artista Nacional (+Fotos)

Desde el Complejo Educativo José Ignacio Cabrujas, este martes 13 de enero se celebró el Día del Artista Nacional, junto a niños, niñas y jóvenes estudiantes de la escuela, quienes demostraron sus destrezas artísticas con canciones e instrumentos, además de ser público del espectáculo circense “Bitácora de una emoción”, acompañado de una presentación teatral de títeres, escrita por Sara Escalona, de la Compañía Nacional de Teatro (CNT).

Texto: Alba Ciudad (Oriana Chirinos) / Fotos: Mónica Sánchez

En presencia del ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, junto al Viceministro de Fomento de la Economía Cultural, Raúl Cazal, y la Viceministra de las Artes de la Imagen y el Espacio, Mary Penjeam, el equipo promotor de la Gran Misión Viva Venezuela, mi Patria Querida, amenizó con canciones tradicionales y música instrumental, animando a los niños a unirse haciendo gala de la riqueza de la cultura venezolana.

Envuelto por las diversas demostraciones de talento, el ministro Villegas declaró que el complejo educativo se convertirá en el primer núcleo del Movimiento Cambur Pintón, lo cual fue acompañado de la entrega de varios cuatros para la institución. Asimismo, resaltó la existencia del gran movimiento artístico cultural al que pertenecen gran parte de los artistas del país: “estos artistas forman parte de una gran misión que se llama Viva Venezuela, Mi Patria Querida. Esa gran misión tiene como propósito que ustedes se aprendan todas las canciones de Venezuela. Que quieran a su país a través del arte y la cultura. Que puedan gozar a Venezuela.”

Asimismo, explicó el alcance de la celebración en todo el país: “en articulación con el Ministerio de Educación, la gran misión Viva Venezuela se ha volcado a celebrar el Día del Artista Nacional con las niñas y los niños. Lo hemos hecho trayendo las más diversas expresiones del arte. Aquí me ha acompañado el equipo promotor de la gran misión, además de un grupo de muñequeras, muñequeros, artistas escénicos, de las artes circenses, le hemos traído a los niños el saludo de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros y de la primera combatiente, Cilia Flores, ambos secuestrados en los Estados Unidos.”

Por su parte, el viceministro Cazal, también presidente del Cenal, lideró la entrega de una colección de 8 libros creada por el Fondo de Cultura de México, que incluyen las obras “Los Privilegios del Olvido” de Piedad Bonnett, “Réquiem por Teresa” de Diante Liano y “Space Invaders” de Nona Fernández, distribuida también en otros países latinoamericanos como Guatemala, Ecuador y Colombia. Asimismo, explicó que “eso es parte de un convenio que hay con los gobiernos locales y especialmente con Venezuela donde el presidente Nicolás Maduro entregó los primeros libros en la Sociedad Bolivariana de Venezuela.

Entre el grupo de artistas, la profesora, músico y cantante, Luisana Pérez, celebró con los estudiantes expresando: “creo que ustedes tienen un privilegio muy grande de poder acompañar su formación con las expresiones artísticas. Con la música, el teatro, la danza, las artes plásticas y la poesía.” Además, resaltó el honor de compartir la venezolanidad y con ellos y promover la paz a través de ella.

Por último, el titular de cultura reiteró que esta celebración no será exclusiva del 13 de enero, sino que se extenderá por varios días por todo el país para que todos los artistas venezolanos puedan unirse a enaltecer la diversidad cultural de Venezuela.