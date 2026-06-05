Más de 50 corales rendirán homenaje nacional a Modesta Bor

Agrupaciones y amantes de la música coral se preparan para celebrar el centenario del nacimiento de Modesta Bor, una de las figuras más relevantes de la música venezolana en el siglo XX, con un homenaje nacional que incluye el Primer Festival Nacional de Coros, promovido por la Fundación Compañía Nacional de Música (FCNM), la Universidad Nacional Experimental de las Artes (Unearte) y un concierto especial a cargo del Ensamble Contemporáneo de Caracas.

Prensa MPPC (Texto: Claudia Hernández y Alexander Vivas / Fotos: Nathael Ramírez)

De acuerdo con la agenda de actividades para este homenaje, el Primer Festival Nacional de Coros reunirá a más de 50 agrupaciones corales, que se presentarán tanto en Caracas como en los estados Lara, Nueva Esparta, Falcón, Mérida y Portuguesa, además de otras actividades artístico-formativas.

La gala inaugural será el 11 de junio en el Teatro Nacional, a las 4:00 de la tarde, con la participación del Coro Vicente Emilio Sojo y el cuerpo musical de la FCNM, los Niños Cantores de Venezuela, el Coro Palacio de Miraflores, la Coral del Consejo Nacional Electoral, el coro Juventudes Culturales de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y la coral Luis Pérez Padilla.

En los días siguientes se presentarán diversas agrupaciones como el coro de Niños María Colón de Cabrera, el Novum Symfono Ensamble, la Coral Polifónica de la Asamblea Nacional, la Coral de la Facultad de Ciencias de la UCV, el Orfeón Nueva Esparta, los Madrigalistas de Aragua, el Coro Polifónico Adelis Fréitez, la Coral Canticum Merú, el Orfeón Universitario (UCV), la Coral de los Trabajadores de la Universidad de los Andes, la Orquesta Típica Nacional, la agrupación Tradiciones de Venezuela, la Coral Voces Polifónicas Armonías Claras, la Cantoría Universitaria Simón Bolívar, la Coral del Táchira, la Audite Coro de Cámara, la Coral Inocente Carreño y el Orfeón Libertador.

El festival se trasladará a la sala José Félix Ribas del Teatro Teresa Carreño desde el sábado 13 hasta el lunes 15 de junio. Ese último día, a las 3:00 de la tarde, será el estreno nacional de la cantata “Jugando a la sombra de una plaza vieja”, partitura original de la maestra Modesta Bor. La pieza será interpretada por el Coro Vicente Emilio Sojo, los Niños Cantores de Villa de Cura y la soprano Anna Rotinova, acompañados por la Orquesta Filarmónica Nacional de Venezuela, todos bajo la dirección del maestro Rubén Capriles.

A la par del festival, en la mencionada sala del TTC, se ofrecerá el 13 de junio, a las 4:00 de la tarde, el espectáculo “La música de las mujeres hoy y siempre”, a cargo del Ensamble Contemporáneo de Caracas, dirigido por Vicente Moronta. Este concierto contará con un repertorio instrumental en honor a Modesta Bor, extendiendo el tributo a creadoras de la talla de Blanca Estrella de Méscoli, Sofía Gubadúlina, Ruth Crawford Seeger, Tania León, Melissa Vargas, Graciela Paraskevaídis y Paula Piñeiro.

Tributo con enfoque formativo

El viceministro de Identidad y Diversidad Cultural, Ignacio Barreto, subrayó la trascendencia de Modesta Bor como una de las compositoras más importantes del siglo XX, cuya obra consolidó la identidad musical venezolana con un enfoque social y educativo para las infancias. Al respecto, destacó que el homenaje debe contemplar tanto el componente artístico como el formativo.

Barreto, también rector de la Universidad Nacional Experimental de las Artes (Unearte), indicó que dicha institución activará a partir del 15 de junio una agenda especial en Caracas y varias regiones del país. En la capital, las actividades se desarrollarán del lunes 15 al viernes 19 de junio en el Centro de Estudios y Creación Artística (CECA) de Caño Amarillo, así como en las salas Anna Julia Rojas y Aquiles Nazoa de la sede de Bellas Artes. En estos espacios tendrán lugar el encuentro Unearte en Diálogo: “Vida, obra y legado de Modesta Bor”, el performance “Modesta Bor desde el Pentagrama”, y el conversatorio “Modesta Bor, alma libre escrita en Pentagrama”, la clase abierta “Conciencia exploratoria corporal”, así como dos exposiciones plásticas y dos conciertos dedicados a la homenajeada.

Finalmente, el tributo a la creadora se extenderá hacia los estados Portuguesa, Nueva Esparta, Lara, Falcón y Mérida con una agenda regional que incluirá el estreno de obras inéditas, conversatorios, clases abiertas y magistrales, simposios, performances, conciertos, exposiciones, jornadas corales, ferias y festivales.

Impulso al movimiento coral venezolano

El ministro del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal, destacó que la obra de Bor se mantiene viva en la espiritualidad del país. “La memoria tiene que estar siempre en movimiento. Modesta Bor tiene que ver con el amor, con los niños, con la tradición. Ella mantuvo nuestra espiritualidad autóctona y esa es la razón por la que se mantiene viva entre nosotros”, señaló.

Asimismo, invitó a promover la formación de la juventud para enaltecer y preservar la identidad cultural venezolana. “Estamos enfrentando una batalla cultural y esta es una forma de librarla. Somos conscientes de que hay un movimiento coral y seguiremos trabajando para que haya festivales todos los años. Este es un trabajo colectivo”, dijo.

Por su parte, el presidente de la FCNM, Alí Alejandro Primera, manifestó la voluntad de acompañar políticas para respaldar al movimiento coral venezolano e impulsar la realización de próximas ediciones del festival.

En ese sentido, la viceministra de Cultura, Gabriela Simoza, indicó que esta es una oportunidad para que niños, niñas y adolescentes crezcan de la mano del arte: “El arte es una herramienta poderosa para crear conciencia y vencer en esta disputa narrativa sobre lo que significa ser venezolano”, expresó.