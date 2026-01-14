Especialistas condenaron en el foro “Bolívar vs. Monroe” la agresión militar contra Venezuela

“¡El imperio los secuestró, los queremos de vuelta!”. Bajo esta consigna que retumbó en la mezzanina del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe Rómulo Gallegos (Celarg), un panel de intelectuales y expertos desmontó este lunes 13 de enero de 2026 la arquitectura de agresión militar directa ejecutada por los Estados Unidos contra Venezuela el pasado 3 de enero.

El foro “Bolívar vs. Monroe” no fue solo un encuentro académico, sino un acto de resistencia frente al secuestro del presidente Nicolás Maduro y la primera dama y diputada Cilia Flores, marcando el inicio de una ofensiva intelectual para denunciar ante el mundo la vigencia de la doctrina intervencionista más feroz en suelo venezolano y latinoamericano.

Con la moderación del presidente del Celarg, Pedro Calzadilla, el panel de expertos estuvo integrado por figuras clave del pensamiento crítico contemporáneo:

Rafael Cuevas Molina, filósofo guatemalteco;

Carolina Escarrá, analista política;

Juan Romero y Lionel Muñoz, historiadores y diputados de la Asamblea Nacional;

Christiane Valles, coordinadora general de gestión estratégica del Celarg.

El presidente del Celarg, Pedro Calzadilla, dio apertura al debate señalando que, a pocas horas del ataque militar estadounidense, desde el “Movimiento de la Historia Insurgente”, un grupo de compañeras y compañeros se reunieron el día lunes 5 de enero para emprender “acciones del ámbito político-intelectual” como espacios necesarios para defender la paz y soberanía.

Por su parte, el filósofo guatemalteco Rafael Cuevas Molina aportó una perspectiva histórica alarmante al trazar un paralelismo con la invasión a Guatemala en 1954. Advirtió que el papel protagónico de la CIA en este plan intervencionista replica estrategias de guerra cultural y psicológica ya ensayadas en la región. “Estamos ante un imperialismo en declive que, en su actitud bravucona, solo sabe usar la fuerza bruta”, sentenció Cuevas, instando a la unidad popular como el único baluarte capaz de frenar este nuevo intento de vasallaje.

La analista Carolina Escarrá elevó la alerta al señalar que el conflicto ha escalado de una guerra híbrida a una fase convencional de agresión militar. Escarrá vinculó este ataque directamente con el documento de Estrategia de Seguridad Nacional de EE. UU., que busca controlar los recursos de la región para frenar el ascenso de potencias como China y el bloque de los BRICS. “Venezuela es una amenaza porque es un plan para salvar a la humanidad, un referente de resistencia contra el modelo de genocidio que el poder hegemónico intenta normalizar”, afirmó.

Desde la perspectiva histórica, el diputado Lionel Muñoz calificó el secuestro como la mayor violación a la soberanía en la historia de la Suramérica independiente. Denunció que la “clase neonazi” que hoy controla la Casa Blanca ha convertido a un jefe de Estado en un prisionero de guerra. Sin embargo, Muñoz subrayó una victoria estratégica: “El Gobierno Bolivariano sigue en pie, y esa es la mayor derrota política y moral para el imperio”.

En sintonía, Christiane Valles, coordinadora del Celarg, fustigó la postura de la “progresía hipócrita” que en su momento dudó de la legitimidad democrática la Revolución Bolivariana, pero que hoy, ante la descarnada agresión imperial, se ve obligada a reconocer a Maduro como un símbolo del antiimperialismo mundial. “La victoria ya es nuestra porque estamos en paz; no pudieron vender a Nicolás y tuvieron que venir a buscarlo, pero aquí hay un pueblo dispuesto a protegerlo”, sentenció Valles.