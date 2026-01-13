Diosdado Cabello ofrece balance sobre lucha antidroga en Venezuela: Van incautados 7.148 kilos en lo que va de 2026

El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, informó que en los primeros días del año 2026 se ha logrado incautar un total de 7.148 kilogramos de drogas, siendo el golpe más relevante el decomiso de 6.850,41 kilos en una operación realizada el pasado 5 de enero en la cuenca del río Orinoco, estado Bolívar.

Texto: Últimas Noticias / Fotos: Con El Mazo Dando / MPPRIJP

El funcionario destacó que este logro es resultado de las labores de inteligencia y la fusión popular- militar-policial para combatir la industria del narcotráfico. El desglose del cargamento consistió en 14.199 envoltorios de marihuana (6.758,66 kg) y 81 envoltorios de cocaína (91,75 kg).

El ministro indicó que este cargamento representa uno de los mayores golpes a las redes logísticas que intentan utilizar las vías fluviales venezolanas para el narcotráfico.

A esta incautación se suman dos operaciones realizadas en el occidente del país. Específicamente en el Catatumbo, en la Zona Binacional de Paz número 1. “Allí fueron detenidas tres personas con 75 envoltorios, contentivos de 39 kilos con 450 gramos de marihuana”.

En otro operativo, en el estado Zulia, fueron capturadas otras tres personas con más de 50 envoltorios y un peso de 50 kg en marihuana. “Todo esto va sumando”, dijo el ministro Cabello.

Casi 70 toneladas decomisadas en el 2025

“El año pasado logramos una incautación récord, la mayor incautación luego de romper del año siguiente romper con la DEA aquí en Venezuela casi 70 toneladas de droga en distintos operativos”, expresó durante rueda de prensa. ​Reveló que uno de los hitos operativos del 2025 fue la destrucción de los corredores logísticos en el Lago de Maracaibo. Las autoridades lograron neutralizar la ruta que pretendía movilizar sustancias desde el Catatumbo colombiano hacia el Caribe.

​Como resultado de estos procedimientos, se practicó la detención de ciudadanos vinculados a estas redes, incluyendo a exfuncionarios policiales, militares y del sistema judicial que facilitaban el tránsito de los estupefacientes.

Cabello concluyó que el éxito de los operativos radica en la coordinación de los jefes de seguridad y el aporte informativo del pueblo organizado para garantizar la paz nacional.