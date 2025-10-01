Venezuela plantea ante la Unesco la protección de los derechos culturales en países víctimas de “sanciones”

Este martes 30 de septiembre, el ministro del Poder Popular para la Cultura de Venezuela, Ernesto Villegas Poljak, destacó en la III Conferencia Mundial de la UNESCO sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible (Mondiacult) 2025, celebrada en Barcelona, Cataluña, España, la necesidad de crear un instrumento internacional para la protección del Patrimonio Cultural Material e Inmaterial de países víctimas de las medidas coercitivas unilaterales, mal llamadas “sanciones”.
Prensa MPPC (Texto: Claudia Hernández / Fotos: Roiner Ross)
En el panel “Cultura y Acción Climática + Patrimonio Cultural y Crisis”, Villegas destacó que es necesario ampliar la Convención de La Haya de 1954 para resguardar los bienes culturales en tiempos de agresiones no convencionales que “bastante daño les ha hecho a los pueblos del mundo en materia de patrimonio y derechos culturales”.
Villegas denunció el asedio de Estados Unidos a Venezuela desde el Mar Caribe con la instalación de buques militares y misiles “apuntando hacia Venezuela”. Desmintió el argumento de la nación norteamericana sobre la lucha contra el narcotráfico citando cifras de la Organización de Naciones Unidas que señalan que el 87% de las drogas ilícitas que ingresan al territorio estadounidense desde Suramérica se trasladan por el océano Pacífico y no por el Mar Caribe.
Recordó los daños irreparables al patrimonio cultural de Irak, luego de ser invadida por Estados Unidos, bajo la falsa acusación de poseer armas químicas de destrucción masiva. “Si se concreta una agresión militar de los Estados Unidos a Venezuela, el patrimonio cultural no va a estar a resguardo como no lo estuvo el patrimonio cultural de Irak. Yo alerto aquí sobre esa amenaza inminente y llamo a la reflexión”, dijo.
El ministro venezolano rechazó las declaraciones del vicepresidente de Estados Unidos, James David Vance, quien recientemente expresó: “Yo también dejaría de pescar. Yo no me atrevería a ir a pescar ahora mismo en esa zona del mundo”, refiriéndose al Mar Caribe. En ese sentido, denunció el asesinato “sin fórmula de juicio” de 17 personas a bordo de embarcaciones, admitido por el gobierno de Donald Trump.
Contra el tráfico ilícito de bienes culturales
El titular de Cultura de Venezuela reafirmó la posición del país en contra del tráfico ilícito de obras de arte. Recordó que Venezuela fue reconocida “por las buenas prácticas en esa materia por parte de Unesco” cuando en 2018 devolvió a Costa Rica 197 piezas de su patrimonio arqueológico. También destacó la repatriación de la abuela Kueka desde Alemania a Venezuela tras años de lucha del pueblo pemón.
Villegas mencionó la donación de Bélgica, por parte del rey Leopoldo, de piezas de arte de la República Democrático del Congo a Venezuela en los años 50. “En principio, esas piezas fueron colocadas en el Museo de Ciencias Naturales al lado de objetos de curiosidades antropológicas. Nosotros las hemos trasladado al Museo de Bellas Artes para darle el tratamiento que merecen. Además, hemos ofrecido a la República Democrática del Congo restituir esa parte del patrimonio cultural que fue expoliado por el colonialismo”, explicó.
Cambio climático, un debate central
El ministro Villegas hizo referencia al Bicentenario del decreto de Chuquisaca. “Este decreto fue posterior a la liberación de Bolivia por parte de las tropas del ejército libertador y el genio de Bolívar firma el decreto ordenando la reforestación de los territorios devastados por la guerra”, comentó, destacando que este documento inspira la política eco-socialista del Gobierno Bolivariano de Venezuela que encabeza el presidente Nicolás Maduro.
En ese sentido, invitó a seguir y conocer los detalles del Congreso Mundial en Defensa de la Madre Tierra, que se realizará desde el 8 hasta el 10 de octubre en Caracas. Señaló que, este evento tiene una temática que responde parte de las preocupaciones sobre el cambio climático planteadas por varios países participantes en este panel.
Asimismo, mostró a los presentes una escultura de la deidad María Lionza “diosa de la montaña, de las aguas, es el componente espiritual que nuestros pueblos desarrollan alrededor de la vida en la naturaleza”. Y agregó: “Yo reivindico también esa contribución porque no es un asunto solo de técnicos, de expertos, sino también es un asunto fundamentalmente de los pueblos que viven en esos ecosistemas en armonía con la naturaleza”, expresó.
Villegas concluyó su intervención citando al Comandante Hugo Chávez en la Cumbre de Copenhague en el año 2009: “No cambiemos el clima, cambiemos el sistema”.
Venezuela participa en la Mondiacult 2025 como Estado soberano en busca de fortalecer los lazos de cooperación cultural entre los países miembros, fomentar el intercambio de experiencias y buenas prácticas, así como impulsar proyectos conjuntos que promuevan el diálogo intercultural y la diversidad.
Intervención completa
A continuación, las palabras completas del ministro Villegas en el evento.
Quisiera agradecer al Gobierno de España por este evento que convierte a Barcelona en la capital mundial de la cultura y permitirnos abordar la cultura desde sus distintas dimensiones. Yo cito a un poeta venezolano quien intentando definir qué es la cultura, dijo lo siguiente: “La cultura es todo lo que hace el ser humano para enaltecer la vida, no es todo lo que hacemos, sino todo lo que hacemos para darle valor y sentido a la vida”. Esto excluye, por supuesto, todo aquello que se hace en contra de la vida y es importante distinguirlo para saber qué del hacer humano está dirigido por la cultura y qué está dirigido por una anticultura de la muerte, una anticultura contra la vida.
La República Bolivariana de Venezuela tiene ese apellido -Bolivariana- por la doctrina del Libertador Simón Bolívar. Nosotros estamos por celebrar ahora en diciembre, el Bicentenario del decreto de Chuquisaca. Este decreto fue posterior a la liberación de Bolivia por parte de las tropas del ejército libertador y el genio de Bolívar firma el decreto ordenando la reforestación de los territorios devastados por la guerra. Inspira este decreto la política ecosocialista del Gobierno Bolivariano que encabeza el presidente Nicolás Maduro Moros. Yo quiero invitar a todas y a todos a seguir un evento que estamos convocando en Caracas, el Congreso Mundial en Defensa de la Madre Tierra, del 8 al 10 de octubre en antesala al Bicentenario del decreto de Chuquisaca. Este evento tiene una temática que si me lo permiten -en la segunda ronda- podré detallar pues viene a dar respuesta a parte de las preguntas que se formulan en este evento.
Quería tomar de Manuel [Borja – Villel] el ejemplo maravilloso que ha puesto sobre el papel de los museos. Nosotros en los años 50 recibimos en Venezuela una donación de Bélgica, de parte del rey Leopoldo, de unas piezas de arte del Congo y esas piezas fueron colocadas en el Museo de Ciencias Naturales, al lado de objetos de curiosidades antropológicas. Nosotros las hemos trasladado al Museo de Bellas Artes para darle el tratamiento que merecen. Hemos además, ofrecido a la República Democrática del Congo restituir esa parte del patrimonio cultural del Congo que fue expoliado por el colonialismo.
Nosotros tenemos en este momento graves amenazas, urgentes amenazas para el Patrimonio Cultural venezolano. Tenemos ocho buques militares de los Estados Unidos y un submarino nuclear apuntando hacia Venezuela con la excusa del narcotráfico, tal cual hizo un señor llamado Colin Powell para dar por sentada la existencia de armas de destrucción masiva en Irak con un supuesto frasco de ántrax en sus manos en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Esa vil mentira costó un millón de muertos y daños irreversibles al Patrimonio Cultural de la Humanidad. La biblioteca de Bagdad fue devastada, se perdieron los originales de “Las mil y una noches”, por ejemplo, y ahora nuevamente se utiliza otra excusa. No es ya la excusa de las armas de destrucción masiva, sino las del narcotráfico en las aguas del Caribe donde está Dominica.
Venezuela, solidaria con el pueblo de Dominica, no solamente envió ayuda humanitaria en 2017 para la tormenta, el huracán María, sino que donó 100 billones de dólares a Dominica para paliar los efectos de ese huracán, teniendo Venezuela sobre sus hombros 900 medidas coercitivas unilaterales que han causado penurias económicas a su pueblo. Tengo aquí en mis manos las palabras del señor Marco Rubio; el dice que no le importa lo que diga las Naciones Unidas. La Organización de Naciones Unidas ha indicado que el 87% de las drogas que salen de Suramérica para nutrir al inmenso mercado de drogas ilícitas en los Estados Unidos pasan por el Océano Pacífico, no por el Caribe. Sin embargo, han centrado una ofensiva militar frente a las costas de Venezuela con esa argucia.
El vicepresidente de los Estados Unidos, J. D Vance, dice: “Yo también dejaría de pescar. Yo no me atrevería a ir a pescar ahora mismo esa zona del mundo”, al Caribe, al Mar Caribe, burlándose de nuestros pescadores al igual que de los navegantes de todo el Mar Caribe. Han asesinado, según ellos mismos han dicho, a 17 personas a bordo de embarcaciones sin fórmula de juicio. Si se concreta una agresión militar de los Estados Unidos a Venezuela, el patrimonio cultural no va a estar a resguardo, como no lo estuvo el patrimonio cultural de Irak. Yo alerto aquí sobre esa amenaza inminente y llamó a la reflexión sobre las necesidades de que la UNESCO, así como desde 1954 dispone de una Convención de La Haya para la Protección del Patrimonio Cultural en el contexto de conflictos armados, pues también debe disponer la humanidad de un instrumento que permita poner a resguardo el patrimonio cultural, tanto el material como el inmaterial, de las llamadas medidas coercitivas unilaterales, porque bastante daño que le han hecho a los pueblos del mundo en materia de patrimonio y derechos culturales.
Yo quiero mostrarles una contribución de Venezuela al Patrimonio Material de la Humanidad. Esta es la reina María Lionza o Yara. Ella es una creación cultural del pueblo venezolano. Así como acá en Barcelona tenemos a la Sagrada Familia, respetable y admirable; así como en Venezuela hay una población católica mayoritaria lo mismo que una libertad de cultos en un estado laico, hay una cantidad importante de venezolanos y venezolanas que sienten y practican la devoción por esta diosa, por esta reina Yara o María Lionza, que es la diosa de la montaña, de las aguas, es el componente espiritual que nuestros pueblos desarrollan alrededor de la vida en la naturaleza y yo reivindico también esa contribución, porque no es un asunto sólo de técnicos, sólo de expertos, sino también es un asunto fundamentalmente de los pueblos que viven en esos ecosistemas en armonía con la naturaleza. Ya termino esta intervención citando al Comandante Hugo Chávez en la Cumbre de Copenhague, en el año 2009, diciendo: “No cambiemos el clima, cambiemos el sistema”.
¡Muchas gracias!