La Compañía Nacional de Danza estrena “Raíz y Vuelo: Un joropo en el tiempo” 🗓

La Compañía Nacional de Danza (CND), ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y dirigida por Anais Castillo, anuncia el estreno de su más reciente producción “Raíz y Vuelo: Un joropo en el tiempo”, el próximo 3 de octubre en la Hacienda Ibarra, Casa Cultural, declarada Patrimonio Cultural de la nación y ubicada dentro de la Universidad Central de Venezuela (UCV).

Texto: Prensa MPPC

La obra es un sentido homenaje al joropo, el baile tradicional venezolano, y tiene como objetivo principal apoyar la solicitud introducida ante la Unesco en marzo de 2023 para su declaratoria como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

En entrevista exclusiva para el Noticiero Cultura al Día de Alba Ciudad 96.3 FM este martes, el Coordinador de Danza de la CND, Armando Díaz, compartió detalles sobre el ambicioso montaje. “Raíz y Vuelo es un espectáculo que nace a partir de la necesidad de manifestar nuestra petición ante la Unesco de que el joropo sea Patrimonio Inmaterial de la Humanidad,” explicó, comentando que el concepto se ha venido gestando desde mediados del año 2000.



El espectáculo, cuya conceptualización tomó dos años, integra seis tipos de joropo: jorconiao, central, oriental, guaribero, andino y llanero. “Si bien el joropo se ha tratado históricamente como nuestro baile tradicional, es difícil llevarlo a escena, el cómo replanteárselo en nuestra contemporaneidad, cómo hacer de esto nuestra historia, nuestra esencia, que hable de nuestras raíces,” afirmó Díaz sobre la complejidad del montaje.

La CND ideó una puesta en escena fuera del binomio tradicional música/baile, contando una historia hilada en diferentes escenarios de la Casona Ibarra, con temas universales, buscando invitar al público a acercarse al joropo y a incorporarlo en su vida cotidiana.

La producción cuenta con la Dirección Musical del maestro Oscar Lista (conductor del programa Guasangueando de Alba Ciudad 96.3 FM), quien trabajará con los músicos de la CND y destacados músicos invitados como Edward Bogado (director de la Orquesta de Música Venezolana Simón Díaz), Darwin Guevara y Rafael Hernández.

Las coreografías son un esfuerzo de alto valor patrimonial, a cargo del maestro Juan Montoya y tres bailarinas de larga trayectoria del elenco de danza tradicional de la compañía: María Gómez, Ledy Rivera y Numaglin Morillo.

Las funciones se extenderán hasta el sábado 04 de octubre a las 6:00 p.m. y el domingo 05 de octubre a las 5:00 p.m. Para más información, se invita al público a visitar el perfil oficial de la Compañía Nacional de Danza en Instagram: @cndanzave_.