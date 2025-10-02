Realizaron primer encuentro de Burras y Burriquitas en Altagracia de Orituco

 • 0 Comentarios

El pasado fin de semana, el estado Guárico fue el escenario de una vibrante celebración cultural con la realización del primer encuentro de Burras y Burriquitas en Altagracia de Orituco, municipio José Tadeo Monagas. El evento fue un emotivo homenaje al Burrero Mayor y Portador Patrimonial, “El Mocho Laya”.

Fuente: Gabinete Cultural del estado Guárico

La actividad, organizada por la Fundación Cultural “Los Ramones” con el respaldo de la Gobernación de Guárico y la Alcaldía del municipio Monagas, reunió a más de 100 cultores y practicantes de esta tradición artística provenientes de diversos estados del país.

Colectivos culturales de Guárico, Carabobo, Miranda y Aragua, junto al Movimiento Popular de Burras y Burriquitas del Orituco y el Colectivo de Bailadores de San Juan, demostraron su destreza a través de bailes y pantomimas.

Los trajes multicolores que lucieron resaltaron la riqueza cultural del baile de la Burriquita, una expresión que fusiona danza, teatro y música. La actividad contó, además, con el apoyo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y de la Gran Misión Viva Venezuela, Mi Patria Querida.

El evento culminó con un colorido desfile que recorrió sectores emblemáticos del centro de la ciudad hasta la plaza Bolívar. En este punto, se llevó a cabo la entrega de reconocimientos a los participantes, y la “Agrupación del mismo pueblo” ofreció una presentación en vivo del tema “La burra que baila negro”.

Calabozo celebró a San Juan Bautista

junio 25, 2025

EN FOTOS: Los Diablos Danzantes de San Rafael de Orituco

junio 19, 2025

Gran Misión Viva Venezuela entregó instrumentos musicales a reconocido cultor de San Rafael de Orituco

abril 7, 2025

Yaracuy celebró el 7mo. Encuentro Nacional de Burras, Burriquitas y Pollinos

marzo 24, 2025

Rector de Unearte acompañó la instalación de la Sala de Gobierno Popular en comuna de Guárico (+Fotos)

febrero 24, 2025

Petare se llenó de tradición con el 7mo Encuentro Nacional de Burras y Burriquitas

febrero 15, 2025

Asiste al 7mo encuentro nacional de Burras y Burriquitas en Petare

febrero 11, 2025

Temporada navideña culminó con concierto de Jesús Sevillano y premiación del concurso de pesebres y de aguinaldos

febrero 3, 2025

Detuvieron a la directora de cárcel ‘’26 de Julio’’ de Guárico y desalojaron a 76 pranes

diciembre 9, 2024
Suscribirse
Notificar en
guest

0 Comentarios
Inline Feedbacks
Ver todos los comentarios