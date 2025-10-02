Realizaron primer encuentro de Burras y Burriquitas en Altagracia de Orituco

El pasado fin de semana, el estado Guárico fue el escenario de una vibrante celebración cultural con la realización del primer encuentro de Burras y Burriquitas en Altagracia de Orituco, municipio José Tadeo Monagas. El evento fue un emotivo homenaje al Burrero Mayor y Portador Patrimonial, “El Mocho Laya”.

Fuente: Gabinete Cultural del estado Guárico

La actividad, organizada por la Fundación Cultural “Los Ramones” con el respaldo de la Gobernación de Guárico y la Alcaldía del municipio Monagas, reunió a más de 100 cultores y practicantes de esta tradición artística provenientes de diversos estados del país.

Colectivos culturales de Guárico, Carabobo, Miranda y Aragua, junto al Movimiento Popular de Burras y Burriquitas del Orituco y el Colectivo de Bailadores de San Juan, demostraron su destreza a través de bailes y pantomimas.

Los trajes multicolores que lucieron resaltaron la riqueza cultural del baile de la Burriquita, una expresión que fusiona danza, teatro y música. La actividad contó, además, con el apoyo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y de la Gran Misión Viva Venezuela, Mi Patria Querida.

El evento culminó con un colorido desfile que recorrió sectores emblemáticos del centro de la ciudad hasta la plaza Bolívar. En este punto, se llevó a cabo la entrega de reconocimientos a los participantes, y la “Agrupación del mismo pueblo” ofreció una presentación en vivo del tema “La burra que baila negro”.