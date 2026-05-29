Inaugurado el VIII Festival Cultural con los Pueblos de África

En una emotiva ceremonia que enalteció los lazos culturales y la herencia ancestral compartida por las naciones del Sur Global, se inauguró este 27 de mayo de 2026 el VIII Festival Cultural con los Pueblos de África en las instalaciones del Parque Cultural Tiuna El Fuerte, en Caracas.

Prensa MPPC (Texto: Claudia Hernández / Fotos: Mónica Sánchez)

El evento, enmarcado en la celebración de la XXI Semana Mundial de África, contó con la participación de los ministros del Poder Popular para la Cultura, Raúl Cazal, y para Relaciones Exteriores, Yván Gil. Asimismo, asistieron miembros del cuerpo diplomático acreditado en el país y destacadas personalidades del quehacer cultural venezolano.

Durante su intervención, el ministro Cazal subrayó que este festival “constituye un acto de gestación colectiva” que exaltará los elementos identitarios y las luchas comunes que hermanan a Venezuela y África. En ese sentido, reflexionó sobre “la resolución histórica adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el pasado 25 de marzo, impulsada por Ghana y la Unión Africana para declarar la trata transatlántica de africanos esclavizados como el más grave crimen contra la humanidad y para convocar con urgencia a la justicia reparatoria. Un total de 123 países respaldaron ese reclamo de dignidad global”.

Y recalcó: “Los cuerpos que cruzaron ese océano portaban una potencia que la travesía no pudo destruir. Lo que esa fuerza fue sembrando en nuestra tierra mediante formas de gobierno comunal, de transmisión cultural y de conocimiento encarnado persiste todavía y está hoy latiendo en esta misma plaza”.

Es por eso que, a su juicio, “este Festival Cultural con los Pueblos de África no es un simple evento sino que constituye un acto de gestación colectiva”.

El titular de la cartera cultural reconoció la resistencia histórica de los pueblos afrodescendientes frente a los embates de carácter imperialista y colonial. “Los imperios calcularon cuerpos disponibles para la extracción y la muerte, pero nosotros hoy les respondemos con lo que siempre supimos hacer: que es gestar vida donde declararon que no podía haberla y encontrarnos donde dijeron que estaríamos separados para siempre”.

Asimismo, expresó su agradecimiento a los cultores, delegaciones internacionales y al pueblo soberano por darse cita en “este espacio de combate cultural”. “Llevamos a África en la vanguardia de nuestras luchas diarias y África nos porta a nosotros en la misma cadena generacional que ningún océano pudo interrumpir jamás”, aseveró.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Yván Gil, señaló que este encuentro es una evidencia palpable de la unión del Sur Global, fundamentada en la solidaridad y el respeto al derecho internacional: “Somos parte indivisible de la construcción de un mundo nuevo”.

Además, hizo un llamado a “consolidar el desarrollo con nuestras propias capacidades (…) África y Venezuela tienen un destino común que deben transitar de manera única, autónoma y soberana. Será la unidad la que construya ese futuro”, comentó.

En representación del continente africano, la embajadora de la República de Sudáfrica en Venezuela, Lindiwe Maseko, celebró que el festival brinde una oportunidad para reflexionar sobre la realidad africana y crear mecanismos conjuntos para avanzar hacia un futuro más próspero, en el contexto de la cooperación Sur-Sur y un orden internacional justo basado en la equidad. “Es un placer compartir aportes y contribuciones desde la perspectiva africana”, manifestó.

Bajo el lema “Venezuela y África: Un solo ritmo de paz y unidad”, este encuentro se desarrollará hasta este jueves 28 de mayo, en un horario de 10:00 a.m. a 6:00 p.m., con entrada libre. Su variada programación incluye exposiciones, talleres musicales, actividades deportivas y recreativas, muestras gastronómicas, pasacalles y un pabellón infantil.