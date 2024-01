Maduro concedió entrevista a Ignacio Ramonet sobre crecimiento económico, situación con Guyana, su candidatura y otros temas

Este 1 de enero de 2024 fue transmitida la nueva entrevista que el Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, concedió al intelectual y periodista español Ignacio Ramonet, realizada en la Casa Natal del Libertador Simón Bolívar, en Caracas, en el que se tocaron diversos temas, como el crecimiento económico esperado para 2024, su candidatura presidencial, la situación con Guyana, la resolución del asesinato de Canserbero y Carlos Molnar, los logros en la lucha contra la inseguridad, los Brics y geopolítica internacional.

Texto: Prensa Presidencial, Diario VEA y Alba Ciudad

Maduro entrevistado por Ignacio Ramonet, 1 de enero de 2024, entrevista completa

Guyana y Venezuela transitan nueva turbulencia por buque de guerra británico

Sobre el tema de Guyana y la llegada del buque británico HMS Brent -que ya para este momento abandonó aguas de Guyana-, Maduro enfatizó que ambas naciones “están pasando por un momento de turbulencia, porque Guyana actúa no como la República Cooperativa de Guyana, sino como la Guyana británica, aceptando que una nave de guerra vaya hasta sus costas y desde ahí amenace a Venezuela”.

Alertó el jefe de Estado venezolano que que la “nave de guerra desde que partió hacia sus costas fue con una voz de amenaza a Venezuela; y que las declaraciones impertinentes, insolentes de la cancillería inglesa ha sido para reafirmar su amenaza a Venezuela”.

Maduro sobre buque británico: ¡No acepto las excusas del presidente de Guyana!

En ese sentido, apunta el presidente Maduro que su par guayanés “actúa como un presidente de una Guyana británica colonial, actúa como un país maniatado, sometido”.

En tanto, reiteró que no aceptará ninguna excusa del gobierno guyanés. “¡No acepto sus excusas! Él trata de excusarse”, dijo refiriéndose al presidente de Guyana, Irfaan Ali, “diciendo que desde Guyana jamás van a amenazar a Venezuela. Pero, es que no es él quien ha sacado una palabra de amenaza. ¡Son sus dueños! El antiguo y putrefacto ex imperio británico, que ha mandado una nave. Ellos creen que Venezuela es la Venezuela de 1902, cuando vinieron con sus naves a bombardear Maracaibo, Puerto Cabello, La Guaira, y cuando vinieron a masacrar al pueblo de Venezuela para imponerle el Laudo Arbitral del 1899, y cobrar las deudas inmorales e ilegales del siglo XIX”

“¡No somos la Venezuela de 1902, que tenía Cipriano Castro; es la Venezuela que tiene un poder militar para responder, y lo digo con humildad, con sencillez porque conozco muy bien a los militares venezolanos, y sé que darán su vida para proteger a este país. Somos un pueblo de paz. Por las buenas, todo. Por las malas, ¡no nos busquen!”, exclamó el Jefe de Estado y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada venezolana.

Aseguró que el presidente de Guyana “se está burlando” del Presidente de Brasil, Luis Inacio Lula Da Silva; del presidente de la Celac, Ralph Gonsalves, y de todos los países de la Caricom. “¡Ellos se han burlado, amenazando a Venezuela con una nave militar, dándole una patada al acuerdo de Argyle!”, dijo refiriéndose al acuerdo firmado entre Venezuela y Guyana el pasado 14 de diciembre en San Vicente y Las Granadinas.

“En estos momentos estamos en una situación de turbulencia, que nosotros sabemos enfrentar, porque nosotros no nacimos el día de los cobardes. Sé como Comandante en Jefe de la FANB lo que tengo que hacer para defender la dignidad de Venezuela. Y aquí nadie nos va a venir a amenazar con barcos, ¡no hoy ni nunca! ¡No se equivoquen con Venezuela!”

Es de destacar que el 28 de diciembre, ante la presencia del buque británico HMS Brent, el Presidente Maduro ordenó ejercicios militares y una acción defensiva conjunta denominada Ejercicios de Acción Conjunta Sifontes, pero el pasado 31 de diciembre en la tarde, el ministro de defensa, Vladimir Padrino, señaló que el buque británico salió de las aguas en litigio, por lo que el Presidente Maduro ordenó pasar a una nueva fase del Ejercicio de Acción Conjunta “Sifontes” y replegar parte de los medios aeronavales a sus respectivas bases.

Aún es prematuro para hablar de la candidatura del chavismo

Interrogado sobre si él será el candidato del chavismo para las elecciones presidenciales de 2024, el Presidente Nicolás Maduro respondió que “es prematuro (…) Apenas el año empieza. Sólo Dios sabe. No Diosdado… ¡Dios!”, dijo bromeando. “Esperemos que se definan los escenarios electorales del proceso que va a haber, y estoy seguro de que, con la bendición de Dios, tomaremos la mejor decisión”.

Maduro dice que aún no sabe si será el candidato del chavismo a las elecciones presidenciales

Explicó Maduro que “yo soy Presidente no porque yo tenga un ego y un día dije ‘quiero ser presidente’, o porque tenga sangre azul, o sea amo del valle, o (diga que) yo nací para ser Presidente. Yo soy un hombre de a pie. Y en el camino nos encontramos con el Maestro más grande, el Maestro de Maestros, nuestro querido Comandante Chávez, que construyó un proyecto. Yo soy parte de un colectivo, de una causa histórica, de un proyecto nacional, de un poderoso movimiento popular de millones de hombres y mujeres, soy parte de un equipo, del alto mando político y militar de la Revolución. Yo no me delego a mí mismo. Yo no impongo un ego, una predestinación”.

Indicó que, en esta decisión “nunca estarán ni ambiciones personalistas, ni individualistas, ni egos. Estarán los intereses de la Patria, y cuando se tome la decisión, sea la que sea, saldremos todos a conquistar. Lo que sí te puedo decir es que en 2024 el pueblo de Venezuela le dará una lección a los pueblos del mundo, a la derecha oligárquica, a los extremistas, que no olvidarán durante décadas. ¡Eso sí te puedo asegurar, que 2024 será un año de grandes triunfos!

Crecimiento económico sostenido desde 2021

Al preguntársele acerca del balance que hace del planteamiento de las 8 líneas de acción de 2023, entre estas, la orientada al sector economía y sobre cuáles son los principales logros conseguidos al respecto, el presidente Nicolás Maduro afirmó que Venezuela cierra el 2023 con un crecimiento económico sostenido.

Indicó que van “diez trimestres de crecimiento económico continuo desde 2021. Hemos logrado obtener un crecimiento en lo que definí como la agenda económica, con sus dieciocho motores que van paso a paso”. Sin embargo, recalcó que “esos dieciocho motores necesitan políticas públicas, incentivos, inversión, mercado nacional, mercado internacional, buena gestión pública, buena gestión privada, buena coordinación”, para seguir avanzando.

En su opinión, se ha conquistado “una coordinación perfecta, con todos los actores económicos internos del país. Creo que tenemos un diálogo y un entendimiento muy elevado con actores internacionales que están llegando con nuevas inversiones. Es un gran logro de estos años que se consolidaron en el año 2023”.

De hecho presentó ante el periodista algunos números importantes que demuestran los avances, entre estos dijo:

Pudiera cubrirse la expectativa de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, ente dependiente de la Organización de las Naciones Unidas), que ubica el crecimiento económico de Venezuela (2023) en 4,5%. Han sido diez trimestres consecutivos de crecimiento, específicamente del 12,99 %, en medio del asedio y con inversión propia. Se ha registrado un crecimiento del 5% de la actividad agrícola, dando paso a producir “nuestros alimentos” e “incluso exportando parte de esos alimentos”. Se experimentó un aumento sostenido del 4% durante diez trimestres en la actividad manufacturera privada, lo que se traduce en una recuperación sostenida y con mucho espacio para seguir incrementándose. Se registró un incremento aproximado del 4% de la actividad comercial hasta el tercer trimestre 2023. La producción manufacturera de alimentos y bebidas ha crecido por encima del 1,6%. En la actividad pesquera el crecimiento es de un 25%; el sector acuicola de un 20%; y el de camarón de un 98%. Se concretó la llegada de importantes firmas europeas, estadounidenses, indias, para la inversión en petróleo, gas y empresas básicas. La recaudación tributaria creció un 25,8 %.

Sobre este particular, el presidente Maduro dijo que contribuirá a cubrir las expectativas en los planes de inversión y bienestar social, sin embargo “aunque ha crecido mucho este año, todavía a la recaudación tributaria le falta mucho terreno por ganar para garantizar ingresos de los trabajadores, de las trabajadoras, la inversión social”.

Venciendo la hiperinflación

Especificó que hasta “noviembre de 2023, se “superaron los 5.181 millones en recaudación”. Señala que “hay un conjunto de elementos muy importantes, como la estabilidad cambiaria, el vencimiento de la hiperinflación de manera definitiva. Hemos atajado la inflación, problema estructural de la economía”, explicó Maduro.

El Dignatario sostuvo que “son concretos los trabajos que se realizarán en los meses por venir para mejorar dichas variables”. Además, informó que en un 91% aumentó la cartera de crédito en comparación con el año 2022, “todavía son cifras modestas, que rondan 1400 millones de dólares”, porque “Venezuela necesitaría 8 mil millones de dólares en la cartera de crédito o mucho más para la inversión , pero es algo que se ha logrado de manera sostenida”.

Estos resultados le permitieron al jefe de Estado decir que el país se encuentra “en una nueva etapa en la que estamos construyendo un nuevo modelo económico diversificado que nos da una independencia absoluta del mundo entero, si fuese necesario”.

Abastecimiento

Asimismo, en esta entrevista presentó como elemento de análisis que “en el año 2023 Venezuela logró el nivel de abastecimiento de su mercado interno más alto de los últimos 25 años, alcanzando un 97% de abastecimiento, con producción propia y con la actividad de los sectores económicos privados, con importaciones complementarias, así como de protección al productor nacional.”

“Estamos dando pasos certeros, aún cuando falta mucho todavía, sobre todo, para generar la riqueza que necesitamos para impactar salarios e ingresos”, en un trabajo continuo “para proteger integralmente al ser humano con la atención en salud, la vivienda, los programa alimentarios (Comités Locales de Abastecimiento y Producción – Clap), mientras se recupera la capacidad, no solo de producir bienes, productos y servicios, sino riquezas”, puntualizó.

Conversó con familiares de Canserbero

Tras el esclarecimiento del asesinato del artista Tirone González, conocido como Canserbero, y de Carlos Molnar, la familia del talentoso joven recibió la llamada del Presidente Maduro. En la conversación, su padre Cheo, sus hermanas y sus sobrinas, manifestaron un gran alivio, pues se ha reivindicado el nombre del rapero y se ha hecho justicia.

“Conversé con su familia. Su familia sentía un alivio en el alma. Su padre Cheo, sus hermanas, sus sobrinas. A ellos les di un abrazo por teléfono. Y les dije, bueno, él es un espíritu fuerte, allá donde esté Canserbero es un espíritu muy fuerte. Y ahora su nombre se acrecentará en la juventud de Venezuela, de América Latina, del Caribe, y mucho más allá. Así que se ha hecho justicia, cosa que habla muy bien del Ministerio Público de Venezuela”, reveló el Jefe de Estado en la entrevista con Ramonet.

Maduro sobre Canserbero y la resolución del caso por parte de la Fiscalía de Venezuela

Aplaudió el gran trabajo de investigación realizado por el Ministerio Público que llevó a la conclusión contundente y definitiva sobre los responsables intelectuales y materiales del asesinato de Canserbero, los hermanos Natalia y Guillermo Améstica.

«Verdaderamente ha sido un trabajo científico, profesional, de reconstrucción de los sucesos, de los hechos, que ha llevado a una conclusión contundente, definitiva, de quiénes son los responsables intelectuales y materiales del asesinato de este joven artista, de este creador venezolano que en tan poco tiempo de carrera musical como compositor tuvo un impacto tan grande en la juventud. Y lo sigue teniendo», expresó.

Dijo que a sus nietos les gustan los temas del rapero. “Nuestros nietos de ocho a quince años son conocedores y seguidores del arte, de la música, de la composición, de las letras de Canserbero. Me sorprende mucho”.

Venezuela apunta hacia su incorporación permanente a los BRICS

Maduro también señaló en la entrevista que “más temprano que tarde”, aspira que Venezuela se incorpore como miembro permanente, al selecto grupo de grandes civilizaciones y economías mundiales BRICS Plus, una expectativa que espera pueda consolidarse durante la venidera cumbre del bloque, que se llevará a cabo el próximo mes de octubre en Rusia.

El mandatario recordó que durante la XV Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de los países BRICS, que se realizó en Sudáfrica el pasado mes de agosto, que Venezuela fue aceptada como socio del bloque de los BRICS. En un primer momento la coalición tenía entre sus miembros a: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica y recientemente se unieron: Arabia Saudita, Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos e Irán.

“Nosotros apostamos a los BRICS como parte de ese mundo nuevo, de nuevo equilibrio, como parte del concepto geopolítico bolivariano de un mundo de equilibrio, de un mundo de iguales y además, como parte del futuro de la humanidad. Para el desarrollo de las inversiones de los BRICS en Venezuela, para el desarrollo de grandes mercados, para los productos de Venezuela y en el mundo, para el desarrollo de relaciones multidiversas en lo cultural, en lo político, en lo institucional, en lo social”.

Al respecto, repudió la decisión del recién electo presidente de Argentina, Javier Milei, de declinar y rechazar la invitación del grupo BRICS de adherirse como miembro. “Yo lo vengo diciendo, se lo digo a los argentinos y se lo digo al mundo. El proyecto de Milei es un constructo que han hecho para clavarle las garras a Argentina sacarla del mundo multipolar y convertirla en vasalla del mundo unipolar imperial y convertirla en una nueva colonia desde América del Sur. Destruir el estado, destruir su economía, destruir su identidad”, afirmó.

Señaló que dicha decisión atenta “contra los argentinos, contra el trabajador argentino, contra el empresario argentino, ahí se demuestra lo que es un proyecto colonial retrogrado del siglo diecinueve un proyecto fracasado de su arranque”. En contexto los BRICS ampliados, se perfilan como un modelo que acabará con la hegemonía del dólar que por décadas ha dominado el mercado financiero mundial, además el nuevo modelo apunta a elevar la calidad económica de los países integrantes del bloque, y a trabajar en pro de alcanzar este objetivo.

Acuerdos de Barbados

Otra de las preguntas que surgió en la entrevista fue orientada a los Acuerdos de Barbados con la oposición venezolana. Sobre ello, el Mandatario indicó que ha “promovido mas de mil veces el diálogo con todos los sectores de la oposición. Estos diálogos con el sector extremista, Guaidocista de la oposición, de ultraderecha (…) esta es la oposición consentida y preferida de los Estados Unidos, es la oposición pro estadounidense, pitiyanqui, que es la Plataforma Unitaria”.

Insistió: “Esos diálogos los he promovido y los sostenemos de manera permanente. Son los diálogos públicos que se conocen (…) en privado, me he reunido con todos ellos, y se han mantenido los diálogos, a pesar de que sectores de esa oposición se sientan a dialogar y por otro lado están conspirando, para buscar dar un golpe de Estado en Venezuela, buscar matarme algunos de eso grupos”.

El presidente Maduro ratificó que cree en el diálogo permanentemente, mientras que evocó situación con Estados Unidos. “El comandante Chávez siempre buscó y me enseñó a buscar diálogo, entendimiento y convivencia y es lo que hemos hecho siempre”.

En 2023 se avanzó en desmantelar mafias en cárceles

El Presidente venezolano aseguró que su país seguirá avanzando como territorio de seguridad y de paz, sobre la base del trabajo a partir del concepto territorial de los Cuadrantes de Paz. Detalló que este año se llegó a 3 mil Cuadrantes de Paz en todo el país, aglutinando el esfuerzo de las fuerzas policiales, del Poder Popular y de las instituciones que tienen que ver con el tema de la seguridad.

El jefe de Estado, recordó que en Caracas se llevó a cabo un “golpe quirúrgico” a bandas delictivas “de la Cota 905, tras el cual se estableció en la ciudad un clima de convivencia, tranquilidad, paz” porque antes en ese lugar “había una conexión con Colombia (en la época de Iván Duque), con paramilitares colombianos”. Además, recalcó que este año también se avanzó en desmantelar las mafias en “cárceles muy emblemáticas” en el “Centro del país, el Occidente, Los Andes, Oriente, el Sur”, lo que ha significado un paso “importante avanzar con esas mafias carcelarias”, con la “Operación Gran Cacique Guaicaipuro que se va a mantener”

“Los Cuadrantes de Paz han ido dando un aporte para ir liberando los territorios donde había mayores índices de criminalidad y para ir estableciendo las normas de funcionamiento de comunidades de paz”, lo que va cohesionado con “ el trabajo de inteligencia para ir desarticulando las bandas criminales más peligrosas”, explicó como parte de la estrategia para convertir a Caracas en un territorio apacible y de plena tranquilidad para el ciudadano.

En esa línea, el presidente Maduro ratificó su llamado al pueblo, al señalar que los alcances “no dependen de un hombre, depende del esfuerzo mancomunado que hagamos en los Cuadrantes de Paz que es la fórmula”, la cual ha sido puesta a disposición de “algunos gobiernos de America Latina”.

Iván Duque planificó un infructuoso atentado contra Alex Saab

Maduro también reveló que previo al secuestro del diplomático y empresario Alex Saab en Cabo Verde, ocurrido en el año 2020, fue víctima de un atentado en su residencia.

“Eso nunca se ha dicho. Dos días antes, un grupo de delincuentes contratados por Iván Duque -expresidente- de Colombia intentaron matar a Alex Saab en su casa en Caracas, pero salvó su vida milagrosamente”, relató.

Durante una entrevista concedida al periodista español Ignacio Ramonet, señaló que las ilegales maniobras contra Alex Saab, específicamente su encarcelamiento, constituyen una violación de “las convenciones que protegen la inmunidad diplomática en el mundo”, acción que calificó como “muy grave”.

Maduro reitera cómo Alex Saab ayudó "con su capital" cuando Venezuela estaba muy mal por sanciones

“Lo capturan, secuestran sin ningún tipo de elemento. No había orden de captura internacional en primer lugar, en segundo lugar él tenía la protección de un pasaporte diplomático de un gobierno legítimo reconocido por la Organización de Naciones Unidas”, puntualizó.

El jefe de Estado también resaltó la valentía del diplomático, quien se enfrentó a infamias por parte de medios de comunicación y el asedio permanente contra su familia. Sobre esto, indicios que “primeramente tiene sangre colombiana, segundo tiene sangre palestina, por ahí le viene esa vena de rebeldía”. El presidente Nicolás Maduro recordó que Alex Saab ayudó a la nación venezolana a sortear los embates del bloqueo económico, producto de las sanciones ilegales que no permitían intercambios comerciales y que despojó al país de recursos y activos nacionales en el extranjero.

Los conflictos armados de Israel y Ucrania “son el gran negocio del aparato militar estadounidense”

El Jefe de Estado, al consultársele sobre los conflictos en Ucrania y Palestina, afirmó que los perversos ataques de Israel tienen fines netamente capitalistas. “Las dos guerras son el gran negocio del aparato militar estadounidense y del aparato militar israelí, que está totalmente vinculado a los grandes dueños del aparato militar estadounidense. Son inversionistas israelíes”, apuntó.

Detalló que detrás de estos conflictos se elaboró una muy bien tramada estrategia que ha buscado por un lado, acorralar y doblegar a Rusia, durante dos décadas.

“Una encerrona estratégica que se estaba tratando de hacer desde Ucrania y desde los países de la Europa Oriental y sencillamente la actitud de los fachos, los Milei de Ucrania, los fachos de Ucrania y todo el grupo neonazi de manera confesional son neonazis”, señaló.

El Jefe de Estado destacó la fortaleza de Rusia como una nación potencia, que en medio del asedio, ha superado las sanciones impuestas por sus enemigos, al tiempo que repunta en su economía. “Y a esta altura Rusia les está ganando la guerra a toda la octava, a todos sus gastos militares, en medio de un enorme esfuerzo porque la han sancionado económicamente” (…) “Lo decía el presidente Putin recientemente: Rusia le ganó la guerra económica a las sanciones y Rusia tiene mejores indicadores hoy, económicos de crecimiento, de estabilidad económica, de florecimiento económico que toda Europa inclusive en Estados Unidos hoy por hoy”, sentenció.

Durante la entrevista, el dignatario utilizó el término “rusofobia”, para calificar la “obsesión” de las colonias imperiales empeñadas en destruir al gigante euroasiático. Por otro lado, señaló que el camino de la diplomacia y el diálogo son el camino más idóneo para poner fin al conflicto de Ucrania contra Rusia. “Hay un solo camino que se siente a hablar con Putin, con Rusia sobre la base y se llegue a un acuerdo que satisfaga la necesidad de garantizar la seguridad y la paz para Rusia y para toda la región”.

Palestina

Atendiendo también a la interrogante del periodista sobre la guerra de Israel contra el pueblo palestino, apuntó que esta desmedida escalada de violencia ha acabado con la vida de “21 mil personas” de los cuales 11 mil corresponden a niños y 6 mil a mujeres. “Lo que se está cometiendo en Palestina no tiene nombre. Solamente es comparable con el propio holocausto judío que vivieron los pueblos judíos en la época de Egipto, en la época nazi”.

“Más temprano que tarde, el mundo que está surgiendo le pasará factura a los autores de este genocidio”, aseveró.

Maduro sobre Palestina: El mundo que está surgiendo le pasará factura a autores de este genocidio

“Ya no queda ninguna duda es un genocidio contra un pueblo, un genocidio que tiene más de 75 años, ahora es abierto, brutal y prácticamente no hay nada ni nadie que levante una voz. Lo peor del genocidio es el silencio cómplice de las élites europeas. La actividad cómplice de las élites estadounidenses fabricando armas para bombardear y matar palestinos inocentes” (…) “Un genocidio a plena luz del día transmitido en vivo y directo y no pasa nada”.

El mandatario puntualizó que Venezuela continúa apoyando y demostrando su solidaridad a ese pueblo, que ha sido por décadas sinónimo de lucha y resistencia.