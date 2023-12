Ministerio Público esclarece asesinato de Canserbero y Carlos Molnar (+Videos)

El Ministerio Público anunció este martes el esclarecimiento del caso del rapero venezolano Tirone González, conocido como “Canserbero”, y de su mánager Carlos Molnar, en un hecho determinado como doble homicidio. La información la dio a conocer el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, al anunciar en rueda de prensa a los dos autores materiales e intelectuales del abominable asesinato.

Texto: AVN y Alba Ciudad

Se trata de los hermanos de origen chileno Natalia y Guillermo Améstica, así como funcionarios que fueron cómplices y colaboraron en alterar la escena del crimen para hacer parecer que fue un suicidio-homicidio; los dos fiscales “que actuaron de manera totalmente negligente encubriendo este abominable hecho” y ni siquiera entrevistaron a los dos hermanos Améstica, así como a la patóloga que hizo la autopsia en 2015.

El Fiscal difundió la confesión de Natalia Améstica y de su hermano Guillermo por separado.

Asesinato de Canserbero y Carlos Molnar: Natalia Améstica y su hermano confiesan el crimen

Por último, la confesión de los dos juntos, grabada el día 25 de diciembre.

Asesinato de Canserbero y Carlos Molnar: Confesión de Natalia y Guillermo Améstica

En las confesiones se detalla que Natalia diluyó diez miligramos de Alpram en una jarra de té para asesinar a su esposo, Carlos Molnar, de una puñalada en la yugular y otras puñaladas en la espalda y cuello. Luego, estando Canserbero en estado de somnolencia, le aplica varias puñaladas en el costado asesinándolo, y procede a llamar a su hermano.

Este último llega al lugar de los hechos con tres funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), que lo asesoran tras cobrarle 1.000 dólares cada uno para modificar la escena y simular un homicidio-suicidio producto de una riña, en la que Guillermo apuñala nuevamente a Molnar y golpea a Canserbero con un bate o tubo en la cara; Natalia se llena los zapatos de sangre y camina hacia la ventana para simular los pasos del cantante; lanzan entre los dos a Tirone por la ventana; Guillermo se va de la casa y su hermana se baña para después llamar a los vecinos y poner en práctica la trama que habían acordado.

Además, Guillermo Améstica pagó otros 10 mil dólares a los efectivos del Cicpc que llegaron a la escena del crimen y le cobraron dicho monto para encubrirlo y dar por cerrado este caso en aquel momento, que contó con la complicidad otros funcionarios, patólogos y fiscales de la gestión de la titular del MP de ese entonces, Luisa Ortega Díaz.

Órdenes de aprehensión

El Fiscal General informó que se ordenó la orden de aprehensión de los funcionarios que acudieron a la escena del crimen y fueron sobornados para encubrir el doble homicidio: el Inspector Jefe Gilbert Cruz, jefe de la comisión; el inspector Edgar Trillo, Investigador; el detective Jesús Medina, técnico; el oficial de la PNB Arquelis Blanco, quien estaba en comisión de servicio en el Cicpc para la fecha.

De la Comisión del Laboratorio Criminalístico de Aragua que abordó igualmente el sitio, se emitió la orden de detención contra la inspectora agregada Teresa Pinto y el detective Yonel Toro. Un séptimo funcionario involucrado falleció en el año 2018 en actos de servicio. “La orden de aprehensión que pesa en contra de estos funcionarios es por los delitos de obstrucción a la administración de justicia, simulación de hecho punible, asociación para delinquir, y corrupción propia agravada”.

Saab indicó que, de igual manera, se solicitó orden de aprehensión en contra de Solangela Mendoza, quien fue la patóloga que practicó la autopsia dorense de Tirone Gonzalez y Carlos Molnar. “Quiero que me expliquen cómo una patóloga profesional no reseñó en la autopsia dos puñaladas o el golpe en la cara de Canserbero que le dio Guillermo Améstica”, explicó el Fiscal. “Se le solicita por los tipos penales de obstrucción a la administración de justicia, Asociación para delinquir, y encubrimiento”.

También se solicitó la orden de aprehensión contra los dos fiscales de la época, abogados Tulio Enrique Mendoza, ex Fiscal 30º Nacional con Competencia Plena; y Yoli Abelina Torres, ex Fiscal Cuarta del estado Aragua, por los tipos penales de omisión dolosa, obstrucción a la administración de justicia y asociación para delinquir. “Estos ciudadanos coadyuvaron a sostener la hipótesis errada del homicidio-suicidio, al no promover las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Dejaron de practicar el 95% de las experticias que nosotros ejecutamos, y fundamentaron la solicitud de sobreseimiento en un informe psiquiátrico post mortem practicado en 2015 al entorno de Tirone Gonzalez, el cual fue considerado no concluyente por los mismos expertos que lo realizaron”.

Contra estos dos exfiscales “solicitamos una alerta roja para que sean entregados donde sea que estén”.

Saab calificó este esclarecimiento como un “triunfo de la justicia venezolana, del Estado de derecho de Venezuela. En medio de lo lamentable de todo esto, es una victoria absoluta de cómo las cosas se hacen (…) Hoy el nombre de Tirone González, Canserbero, queda reivindicado, quienes intentaron enlodar su nombre como asesino, suicida y esquizofrénico son los que van a pagar por ese delito”.

Luego de reabrir el caso a principio del mes de noviembre de 2023, se realizaron 110 diligencias de investigación en dos meses y 13 viajes a Maracay, para iniciar la ardua tarea de recabar nuevos elementos de convicción, en la que participaron su persona, 2 fiscales nacionales, 3 directores, 33 expertos y 13 funcionarios del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) y otros 2 cuerpos de seguridad auxiliares.

“Nos dimos cuenta que habían metido ante la justicia y habían obstruido la investigación”, dijo al presentar la confesión de la mujer, de fecha 19 de diciembre, en la que “narra cómo ella, con premeditación, alevosía y motivos fútiles e innobles, mata a su propia pareja porque no le había pagado un dinero y a Canserbero por envidia”.

El titular del MP repasó la reapertura del caso en fecha 11 de noviembre; el primer abordaje del sitio del suceso, realizado el 13 de noviembre, donde entre otras diligencias se practicó el levantamiento planimétrico del sitio. De igual manera se ubicó a diversas personas (vecinos del lugar) quienes eventualmente aportarían sus conocimientos del lamentable hecho.

“Realizamos la reconstrucción de la caída libre, una de las pruebas contundentes para el esclarecimiento de los hechos, practicada el 16 de noviembre; practicamos ensayo de Luminol al sitio del suceso, lo cual nos corroboró la intención que hubo desde los perpetradores del hecho de alterar todo el sitio del suceso; nuestros expertos realizaron las entrevistas a los hermanos Améstica, y establecieron, entre otras conclusiones, que Natalia y Guillermo ocultaban información crítica relacionada con el fallecimiento de Carlos y Tirone, y que su discurso era poco creíble”, mencionó.

Fiscal General: Canserbero y Carlos Molnar fueron asesinados por hermanos Améstica, 26/12/2023

“Constatamos que dos heridas causadas por un objeto punzopenetrante en el costado izquierdo del cuerpo de Tirone González, aparecen en el registro fotográfico pero no aparecen registradas en el protocolo de autopsia; practicamos la primera exhumación al cadáver de Tirone Gonzalez el 23 de noviembre; contamos con la autopsia biopsicosocial (conocida también como autopsia psiquiátrica), practicada al entorno familiar y cercano de Canserbero”. Señala que esa es otra de las pruebas contundentes, puesto que con la misma se determinó que “Tirone no sufría de enfermedad mental alguna, como lo quisieron hacer ver”, añadió.

“Ubicamos a numerosos testigos que efectivamente nos indicaron la relación de conflicto existente entre Canserbero y Natalia Améstica, lo cual constatamos con la misma declaración de Natalia; logramos radicar el juicio en la ciudad de Caracas; practicamos el Estudio Antropológico de Identificación de Huella Plantar con Fines Forenses”, dijo Saab resaltando que es la primera vez que se realiza este estudio en Venezuela, y que “fue sumamente determinante, pues corroboramos que las pisadas corresponden a una talla 37,5 y no a las de Canserbero”, detalló.

Asimismo, explicó que “recuperamos a través del padre de Canserbero un par de zapatos de este último, constatando posterior al reconocimiento de la evidencia, que la talla de Tirone González era de 41; consta en las actuaciones que el equipo celular que utilizaba para el momento Tirone González, fue entregado por el Cicpc a la familia formateado de fábrica; el día 17 de diciembre, procedimos con la práctica de la Exhumación Judicial al cuerpo de Carlos Molnar, obteniendo como avances que el mismo presentó una fractura a nivel del hueso nasal, la cual tampoco fue expuesta en la primera autopsia practicada; se hizo la individualización de cada uno de los funcionarios que actuaron en la investigación llevada en el año 2015, a los fines de determinar con exactitud la responsabilidad penal de cada uno de ellos”.

Por último, el día 22 de diciembre se practicó la segunda exhumación a Tirone González (Canserbero), esta vez una autopsia virtual, que consiste en la realización de una reconstrucción en 3D con equipos y métodos de alta tecnología como resonancia magnética, tomografía axial computarizada y radiología, donde el médico puede visualizar los hallazgos en imágenes digitalizadas y/o realizar una reconstrucción exhaustiva de lo ocurrido.

“Es la primera autopsia de este tipo que se practica en el país. Esta experticia obtuvo como conclusión que el traumatismo que presentó Tirone en la mandíbula no se produjo como consecuencia de la caída, sino por un golpe con objeto contundente”, finalizó.