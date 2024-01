Ernesto Villegas sobre el reguetón: No deberíamos criminalizar al género, pero hay letras ofensivas y machistas

Al preguntársele sobre el reguetón, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, expresó la necesidad de discriminar entre las características musicales propias de este género, y las letras, que en muchos casos son ofensivas, machistas y cosifican a la mujer. Así lo señaló durante una entrevista concedida al periodista Michel Caballero, del programa “Café en la Mañana”, transmitida el pasado 3 de enero de 2024 por Venezolana de Televisión, donde ofreció el balance del ministerio para el año 2023.

Texto: Alba Ciudad (LBR)

“Hay una disputa permanente entre las expresiones culturales de los pueblos y la presión que ejerce la industria cultural capitalista, comercial, sobre los gustos y las costumbres de los pueblos”, recordó Villegas. Señaló que él prefiere no criminalizar expresiones culturales, y recordó que todas las generaciones tienen incomprensión respecto a las generaciones que vienen después de ellas. Dio como ejemplo que en los años 60 del siglo pasado, las autoridades del aeropuerto de Maiquetía detuvieron a una dama que venía en minifalda, porque en ese momento la consideraban ofensiva.

En el caso del reguetón, señaló que hay que separar las características de la música, su ritmo y construcción; de las letras de la canción, que pueden ser ofensivas, machistas, que cosifican a la mujer y que son ofensivas en general a la condición humana. Reconoció que, en su criterio, el reguetón es una expresión cultural, muy influida por la industria cultural que las convierte en mercancía, pero que tiene una influencia en el paisaje cultural del mundo.

“Nosotros no deberíamos criminalizar (al reguetón) en cuanto hay millones de muchachos y muchachas que encuentran allí algo que nuestras expresiones tradicionales no les están dando. Me dirán que falta acceso a los medios; es verdad, ¡vamos a hacerlo! Pero yo más bien trato de entender ese fenómeno y creo que nuestro propósito debería ser montarnos sobre la ola de crear contenidos alternativos en todos los ritmos, en todas las plataformas, en todas las redes y, sobre todo, poner oído en las nuevas generaciones, con una solidez de nuestras raíces culturales, cultivando nuestras tradiciones a más no poder, abriendo el abanico para que quepamos todos en esta inmensa sabana que es la cultura».

Joropo para la Unesco

Por otro lado, Villegas celebró que en 2023 se haya logrado la postulación del joropo venezolano en su diversidad, para su inclusión en las listas de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco. “No es sólo el joropo llanero; lo incluye, pero también se incluye al joropo mirandino, central o tuyero“, al igual que el joropo oriental, el joropo coloniero, que se toca con violín en la Colonia Tovar (población del estado Aragua formada por inmigrantes alemanes), y el joropo de El Jarillo (población del estado Miranda muy cercana a La Colonia Tovar, también formada por migrantes alemanes). En esas dos poblaciones “hay un sincretismo cultural que te incorpora instrumentos musicales nacionales y de origen alemán, con esa diversidad cultural que allá existe”, destaco Villegas.

También señaló Villegas que el expediente enviado a la Unesco incluye al joropo yabajero, procedente de San José de Guaribe, estado Guárico; y al joropo jorconiao, procedente de Yaracuy y Carabobo, “que es el único donde la mujer también zapatea y lo lanzamos en el Campo de Carabobo, en la comuna Brisas del Campo“.