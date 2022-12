Lamentan la partida física de Norma Romero, presidenta de Conadecafro y destacada luchadora afrodescendiente

Este domingo se conoció del fallecimiento de la Dra. Norma Romero, presidenta de Consejo Nacional para el Desarrollo de las Comunidades Afrodescendientes de Venezuela (Conadecafro) y destacada luchadora e investigadora, reconocida por sus aportes a la africanidad en Venezuela.

Texto: Alba Ciudad (LBR)

El Presidente venezolano, Nicolás Maduro, lamentó el fallecimiento y señaló desde su cuenta Twitter: «Despedimos a una gran lideresa y luchadora de nuestra Patria, la Dra. Norma Romero, Presidenta de Conadecafro. Mis más sentidas condolencias a sus familiares, amigos y a nuestros hermanos y hermanas afrodescendientes, por quienes luchó fervientemente. ¡Paz a su alma!».

Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, dedicó un poema a Norma Romero, a quien describió como una ejemplar luchadora afrovenezolana. «Oirás tambores por siempre, Norma, y los pies de tu pueblo afro que baila, lucha, resiste y construye. Por siempre», dijo.

Este es el poema:

Anónimo Kuba

La Muerte

No hay aguja sin punta penetrante.

No hay navaja sin hoja afilada.

La Muerte llega a nosotros de muchas formas.

Con nuestros pies andamos por la tierra del chivo.

Con nuestras manos tocamos el cielo de Dios.

Algún día futuro, en el calor del mediodía,

Seré llevado en hombros

A través del pueblo de los muertos.

Cuando muera, no me entierren bajo los árboles del bosque,

Le temo a sus espinas.

Cuando muera, no me entierren bajo los árboles del bosque,

Le temo al agua que gotea.

Entiérrenme bajo los grandes árboles umbrosos del mercado.

Quiero oír los tambores tocando.

Quiero sentir los pies de los que bailan.