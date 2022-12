Ensamble Agridulce celebra sus 23 años más unidos que nunca

Este jueves 1 de diciembre Martha Doudiers y Rocío Navarro, integrantes del Ensamble Agridulce, fueron entrevistadas en el noticiero Cultural Al Día de Alba Ciudad a propósito de los 23 años de la agrupación. La describen como un grupo musical muy versátil en los arreglos y en la escogencia del repertorio. «No tenemos una definición; por eso es que a veces somos agri-, y a veces somos dulces», como la salsa china.

Escuche la entrevista completa, realizada por la periodista Angie Vélez:

«La música es parte de ese concepto universal que he tenido el don de practicar para hacer cosas maravillosas, y el Ensamble me ha dado esa apertura y ese patio de su casa para estar allí con ellos», explicó Rocío Navarro. «Hemos tenido experiencias no sólo en salas de Caracas y de todo el país, sino a nivel internacional también, en Costa Rica y Nicaragua». Señala Doudiers que han visitado casi todos los estados de Venezuela excepto Nueva Esparta.

Indicó Doudiers que el grupo fue fundado por David Martínez (arreglista), Miguel Regalado (actual director, arreglista y guitarrista), Henry Parra (contrabajo y trescista) y José Gregorio Ascanio en la percusión. Hacían música venezolana instrumental pero al poco tiempo incursionaron en la música caribeña y latinoamericana; se reunieron y fundaron con más seriedad el grupo.

«Nuestro mayor logro es permanecer unidos. Hay una hermandad y un compañerismo… no sólo somos agrupación, somos la familia Agridulce, y ya hasta algunos fans forman parte de esa familia», explicó Doudiers. «Hemos hecho radio, somos fundadores de la Radio Libre Negro Primera», donde tuvieron un programa de agenda cultural por nueve años, todos los viernes. Era también su lugar de ensayo.

Han grabado con el Centro Nacional del Disco y tienen 18 temas grabados.

El 1 de diciembre en la noche estuvieron en el Eje del Buen Vivir haciendo un homenaje a Silvio Rodríguez junto a otras agrupaciones. Estarán en el Encuentro Poético del Sur el próximo 9 de diciembre, y en Pdvsa La Estancia el 16 de diciembre con un concierto completo cerrando las actividades del centro de arte.

𝙈𝙖𝙧𝙩𝙖 𝘿𝙤𝙪𝙙𝙞𝙚𝙧𝙨 𝙮 𝙀𝙣𝙨𝙖𝙢𝙗𝙡𝙚 𝘼𝙜𝙧𝙞𝙙𝙪𝙡𝙘𝙚. (𝙎𝙚𝙨𝙞𝙤𝙣𝙚𝙨 𝘾𝙚𝙣𝙙𝙞𝙨)

