Cinemateca Nacional rinde homenaje al cineasta Fernando Venturini

Con un cine foro, la Fundación Cinemateca Nacional (FCN) – ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC)- rindió homenaje al cineasta y docente venezolano, Fernando Venturini, fallecido el pasado 20 de julio.

Texto y Foto: Cinemateca Nacional

La actividad que tuvo lugar en la sala MBA (Museo de Bellas Artes) de Caracas, sirvió además, para celebrar los 21 años del estreno comercial de su primer largometraje de ficción 3 Noches que brilló en la sección oficial de la edición 16 del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata (2001) donde fue bien recibida: “Salió bien parado, sobre todo, por su clara y sólida estructura narrativa y por una banda sonora que sería la envidia de cualquier nuevo realizador”, reseñó en su momento el periodista, Juan Antonio González.

En 3 Noches, su realizador y guionista expone una historia que podría suceder en cualquier otra metrópolis de Latinoamérica y se concibió para cumplir ciertos parámetros estéticos y conceptuales del cine negro. En la distancia de estos 21 años, el filme hace un guiño con un ojo documental al mostrar, siempre desde el prisma de la ficción, no solamente parte del paisaje de la Caracas que rompe el celofán hacia el nuevo siglo, sino además un período de particular efervescencia creativa en el sector de la música urbana contemporánea de Venezuela.

Una de las participantes en el cine foro, la realizadora Carmen La Roche, recordó que hace exactamente 21 años ya había trabajado como directora de casting para otras películas como Amaneció de Golpe (1998) de Carlos Azpúrua y 100 años de perdón (1998) de Alejandro Saderman, entre otras; pero fue en 3 Noches, la primera vez que le tocó trabajar con un director joven, es decir, de su misma generación.

“Me impresionó mucho cuando leí por primera vez el guión de 3 Noches. Me encontré con una película que recorría Caracas de noche. El gran reto de la película, era mantener una historia que en su desarrollo, en la mayoría de las escenas, eran nocturnas y visitaba muchos locales nocturnos, se manejaba la vida nocturna de Caracas”, comentó.

Desde el comienzo Fernando Venturini, le dejó claro a la directora de casting y al equipo en general que quería ser fiel a la Caracas nocturna de la época, lo que implicaba sumergirse en el estudio del mundo de la noche y convocar a la gente real que formaba parte de la movida urbana.

De manera que, a juicio de La Roche, una de las características que expuso en esta película Fernando Venturini, fue su determinación de asumir riesgos creativos y su honestidad expresiva.

“Él quería involucrar a la gente que era parte de la movida nocturna, quería realmente a los protagonistas reales. No quería disfrazar a ningún actor con ciertas características de tal o cual personaje de la vida nocturna, no, quería tener al propio protagonista de la vida nocturna. Entonces era fiel a su visión de darle espacio a la gente, de arriesgarse con actores no profesionales o convertir a un músico o un bailarín en actor que se representaran a sí mismos,pero a la vez que dramatizaran momentos de la vida nocturna”, insistió.

Fernando Venturini, acotó La Roche, fue el primer artista de su generación que se lanzó a la arena de la dirección general cinematográfica y además con su primer largometraje de ficción, le ofreció no solo a los actores no profesionales salir en la pantalla grande, sino también permitió a unos cuantos actores profesionales de teatro, tener su primera experiencia en cine, como por ejemplo Basilio Álvarez y Miguel Issa.

Venturini, irrumpió en la dirección con una perspectiva amplia y renovada de la Caracas de aquel momento con la confección de una panorámica que muestra múltiples detalles de la época. En este sentido, como afirmaba el fotógrafo e investigador, Joaquín Cortez -sobre algunas películas venezolanas de ficción- el filme 3 Noches, tal vez ofrece más que cualquier otro documental un registro fiel de la Caracas de hace 2 décadas.

3 Noches, te “permite ver la ciudad desde puntos de vista diversos sobre la movida juvenil de aquella época. Eso tiene un gran valor y se agradece siempre, pero mánps aún con el tiempo porque es el testimonio de una época” confirmó Carmen La Roche.

Desde el punto de vista personal, la cineasta recordó a Venturini como un realizador preocupado por mantenerse al día y compartir la información con sus iguales.

En aquel tiempo sin redes sociales y un ciberespacio, si acaso en ciernes, Fernando Venturini se suscribía a revistas especializadas y compartía los artículos más interesantes con amigos y colegas.

El músico electrónico Miguel Noya, encargado de la música incidental en 3 Noches, expresó que Fernando Venturini, fue un creador que no le gustaban las cosas fáciles, por el contrario, buscaba y asumía los retos creativos y se preocupaba por la búsqueda de la excelencia. Afirmaba que a pesar de las limitaciones presupuestarias, tecnológicas y de otra naturaleza, era posible hacer trabajos elegantes y de calidad en el país.

Noya tuvo el privilegio de ser el musicalizador de todas las obras de Venturini. En cuanto al trabajo específico de 3 Noches, la pauta fue crear un puente sonoro entre los momentos incidentales de la historia y la música de las agrupaciones musicales del momento.

Así como en 3 Noches se muestra el retrato de la urbe capitalina, también se hace un compendio de la banda sonora, no ya de la película, sino de la Caracas de la época con piezas de bandas como P.A.N, Sur Carabela, Desorden Público, Cayayo Troconis, Grubi-Man, DJ Afro, La Corte, Alerta Roja, Team Malín entre otros artistas, quienes además participan en cameos en la cinta.

Estos elementos sonoros sumados al nivel de profundidad a la que se sumerge la trama de la historia, hacen de 3 Noches una especie de película de culto, especialmente entre el sector adulto – joven que disfrutó a plenitud hace 20 años las noches caraqueñas y su movida musical urbana.

El filme está protagonizado por Víctor Mayo, exvocalista de la banda de rock Los Gusanos, el actor español Juan Carlos Vellido, Adriana Velásquez, Frank Spano, Gonzalo Cubero, Jennifer Noguera y Jean Carlos López, entre otros.

La actividad forma parte del ciclo de cine en homenaje a Fernando Venturini organizado por la Cinemateca Nacional con el apoyo de Cinemapress, Casablanca Films C. A. y El Consulado Creativo.

Como ponentes también estuvieron presentes el actor, bailarín y animador, Julian Eduardo Guzmán “Stayfree”; y Ninoska Dávila, periodista y esposa de Fernando Venturini, como invitada especial.