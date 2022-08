Maduro insta al pueblo venezolano a no dejarse estafar con el aumento del dólar paralelo: «Es un alza ficticia»

El Presidente venezolano Nicolás Maduro se refirió este 25 de agosto en torno al alza del dólar en las últimas horas en el país, señalando que es un «alza ficticia» e instando al pueblo venezolano a mantener su espíritu combativo y no dejarse estafar. Llamó tanto al pueblo como a los comerciantes a mantener «máxima conciencia», y recordó que el precio del dólar del Banco Central de Venezuela (BCV) es el que debe respetarse.

Texto: Alba Ciudad (LBR)

«Yo le pido al pueblo máxima conciencia. A los comerciantes, máxima conciencia. Y al pueblo: espíritu de combate y no se dejen robar por el dólar paralelo», dijo Maduro desde un acto en las playas de Adícora, estado Falcón, relacionado con el desarrollo del motor turismo.

Recordó que el dólar del BCV es un dólar legal, que se rige por las reglas de mercado, y no es un dólar fijo. «A mí no me vengan con cuentos los teóricos y analistas», reclamó.

El Jefe de Estado señaló que la economía se ha estado recuperando y que el país ha estado «saliendo de la roncha de los años 2018, 2019, 2020 y 2021», que se ha desacelerado la inflación, se ha creado un nuevo sistema de cambio «que ha funcionado bien»; pero entonces «viene un grupo de inescrupulosos a disparar el dólar paralelo de manera ficticia, falsa. Para que vengan comerciantes inescrupulosos a robar al pueblo. ¡Que el pueblo no se la cale!».

Recomendó que todas y todos ayuden a que el país se recupere, y que «nadie venga a sabotear al pueblo».