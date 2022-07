Reportan seis muertos y 24 heridos tras un tiroteo en Highland Park, EE.UU., durante un desfile por el Día de la Independencia

Al menos seis personas fallecieron y 24 resultaron heridas en un tiroteo que se registró la mañana de este lunes durante un desfile por el Día de la Independencia de EE.UU., en Highland Park, en el estado de Illinois, informan medios locales.

Texto: Actualidad RT

En su cuenta oficial de Twitter, la Policía de Illinois calificó la situación de «tiroteo activo» e instó a los ciudadanos a evitar el área donde se produjeron los hechos. Algunos testigos afirman que varias personas yacían en el suelo ensangrentadas, mientras que otra estaba debajo de una manta.

Según el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, entre quienes perdieron la vida en el tiroteo figura un ciudadano mexicano. Asimismo, informó que otras dos personas de origen mexicano resultaron heridas.

De acuerdo con la cuenta de Twitter Intel Point Alert, se cree que el autor del tiroteo —que todavía no ha sido arrestado— disparó contra la multitud desde la azotea de un edificio cercano. Además, detalla que el atacante lleva una mochila de color amarillo de estilo militar.

Según detalló el jefe de Policía de Highland Park, Chris O’Neill, el agresor sería un hombre blanco de entre 18 a 20 años que llevaba una camiseta blanca o azul. Al mismo tiempo, detalló que la Policía encontró un arma de fuego en la escena del crimen.

En una de las grabaciones que circulan en las redes sociales, se ve a gente gritando mientras intenta huir de la escena, después de que se oyeran numerosos disparos por arma de fuego. De fondo, suenan las sirenas de los coches de Policía.

Mass shooting reported at the 4th July Parade at Highland Park, Illinois, United States. Over 25 rounds fired at the parade. Suspect believed to be a male with large yellow backpack. 250 mass shootings in United States in 2022. Three were killed yesterday in Denmark shootout. pic.twitter.com/vsDLh8lRWr

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) July 4, 2022