Libro “Esclavos Unidos”, de Helena Villar, refleja la discriminación y la violencia de la sociedad estadounidense

El libro “Esclavos Unidos”, de la periodista española Helena Villar, fue presentado este viernes en la 17ª Feria Internacional del Libro de Venezuela (Filven 2021).

Crédito: Prensa MPPC / Fotos: Mariana Rodríguez y Roiner Roos

El viceministro de Políticas Antibloqueo, William Castillo, fue el moderador del evento y la presentación del texto la hizo el escritor español Ignacio Ramonet.

El semiólogo y analista político Ramonet describió el libro como “devastador” y refirió que en el relato de Villar se describe a un Estados Unidos (EEUU) como “infernal” que muestra la cara oculta de Estados Unidos y los desastres de esa sociedad.

Refirió que en la investigación que refleja el libro casi la mitad de los estadounidenses no gana lo suficiente para llegar a final de mes y que alguien de la clase no tiene para realizarse un tratamiento médico, una imagen poco conocida de la nación norteamericana.

Ramonet también destacó que el libro relata la violencia, la exclusión, la discriminación, la marginación, los mecanismos de la desigualdad o los nuevos esclavos en la sociedad estadounidense.

Se sorprendió Ramonet de que en EEUU no existe el derecho a las vacaciones como en muchos otros países.

El analista afirmó que el libro es el retrato de un Estado criminal donde mucha gente trata de sobrevivir. “Se trata de ver cómo funciona esta máquina que destruye a tanta gente…donde se refleja que más de 6 mil soldados se suicidan al año”.

Estallido del pensamiento

Helena Villar es la corresponsal de Rusia Today (RT) desde hace cuatro años en EEUU. Manifestó que es la primera vez que está en Caracas y agradeció a la Filven por su invitación y a la cual calificó de “milagro” el invitar a tanta gente y ponerle tanto amor a la cultura.

Destacó que en ningún país del mundo un Presidente le dedica tres horas a la cultura.

Relató que ella no buscaba ir a EEUU, pero RT se lo propuso y se encontró con una sociedad que no es la que muestran las películas, donde mucha gente sobrevive ante el neoliberalismo, donde la gente no tiene un colchón para salir a flote y la gente siempre está buscando cómo salir a flote.

La meritocracia en EEUU no existe allí, relató, “porque se parte de una desigualdad enorme que penaliza la pobreza y premia la riqueza” y donde la educación y la vivienda son mecanismos de desagregación social.

Refirió que uno de los objetivos del libro es contar lo que hay en EEUU, por ejemplo, la cantidad de personas que se muere la gente por no poder pagar la salud y donde no hay estadísticas oficiales confiables. EEUU estalla todo el tiempo, describió. Los niveles de violencia de EEUU no se ven en otros países desarrollados, hay 15 veces más posibilidades de morir que en otro país desarrollado.

Destacó que en EEUU venden la idea de que es el país de las libertades, pero hay 20% de personas privadas de libertad, es el país donde hay más personas encarceladas del planeta, eso también es represión. En lo político, afirmó que los demócratas y los republicanos son dos caras de la misma moneda en la cual hay temas que no se tocan, como el imperialismo.

Relató que ese es un sistema bipartidista tan cerrado, donde no hay salida y donde jamás va a llegar un tercer partido… Donald Trump fue una reacción populista de derecha, donde no va a haber una tercera opción de izquierda.