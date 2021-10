Presidente Maduro: EEUU secuestró a Alex Saab con alevosía, sabiendo que eso iba a causar una ruptura en el diálogo

«El gobierno de Estados Unidos le aseguró a la Plataforma Unitaria que no se iba a llevar a Alex Saab porque iba a romper con el diálogo. Y lo hizo, con alevosía, con espíritu criminal. ¡Secuestró a Alex Saab! Y nosotros en protesta nos fuimos de México, ¡y punto! Después evaluaremos qué va a pasar con esos diálogos. Por ahora, estamos indignados, protestando y enfrentaremos la injusticia. Después veremos. No sé qué va a pasar, te lo digo con sinceridad. No sé qué va a pasar con esa oposición extremista». Así lo aseveró este lunes el Presidente venezolano, Nicolás Maduro, al explicar las razones de la suspensión de la participación del Gobierno Nacional en el diálogo con la Plataforma Unitaria que se desarrollaba en México.



Con el secuestro del diplomático y empresario Alex Saab, Estados Unidos y la Plataforma Unitaria de la oposición «rompieron todas las reglas de juego, del respeto, de la convivencia, cuando secuestraron -violando el derecho internacional- a un miembro de la Comisión de Diálogo en México, a un diplomático venezolano, representante ante el mundo para romper el bloqueo y traer alimentos, medicina y gasolina a nuestro país».

«El gobierno gringo le metió (al diálogo) una puñalada por la espalda», explicó Maduro. «Ellos tenían conocimiento -se lo hicimos saber- que, si secuestraban a nuestro representante diplomático que luchaba por su libertad en Cabo Verde, nosotros íbamos a tomar medidas contundentes».

Maduro sobre diálogo en México: ¡Nos fuimos y punto, en protesta por secuestro de Alex Saab!

Ver este vídeo en YouTube

«La primera (medida) fue suspender los diálogos. ¡Y punto!», señaló el Jefe de Estado venezolano. Llamó la atención de que Gerardo Blyde -vocero de la Plataforma Unitaria de la Oposición- y un representante del Departamento de Estado dieran declaraciones repitiendo casi las mismas palabras. «Si no hay respeto al derecho internacional, ¿qué hacemos nosotros allí?», se preguntó Maduro.

«El gobierno de Estados Unidos le aseguró a la Plataforma Unitaria que no se iba a llevar a Alex Saab porque iba a romper con el diálogo. Y lo hizo, con alevosía, con espíritu criminal. ¡Secuestró a Alex Saab! Y nosotros en protesta nos fuimos de México, ¡y punto!», enfatizó el Presidente venezolano. «Después evaluaremos qué va a pasar con esos diálogos. Por ahora, estamos indignados, protestando y enfrentaremos la injusticia. Después veremos. No sé qué va a pasar, te lo digo con sinceridad. No sé qué va a pasar con esa oposición extremista».

«Lo que hicieron no tiene nombre. Se han llevado a un hombre inocente, un hombre bueno. Su único delito: traer comida para los Clap. Su único delito: traer las medicinas para nuestro pueblo, para las personas que sufren diábetes, o algún problema mental, ansiedad, depresión, enfermedades de cáncer, enfermedades renales, o las personas que se dializan, o VIH; esas medicinas las traía Alex Saab».

«El imperialismo persigue a quien ayuda a Venezuela; ese es el mensaje que están dando ellos. Por ahora estamos muy pero muy indignados, protestando».

Enfatizó que aún confía en el diálogo como «el camino del encuentro, de la diversidad y la búsqueda de soluciones sinceras» bajo un ambiente de respeto a las reglas de juego. A pesar de la suspensión del mecanismo de concertación, precisó que uno de sus logros palpables es la presencia de la oposición en las megaelecciones del 21 de noviembre, separándolos así del camino de la abstención que imperó en los últimos procesos electorales.

En alusión a la extradición ilegal de Alex Saab, exhortó a desplegar un movimiento de solidaridad y una «gran ola de denuncia» sobre la operación ilegal en su contra y la violación de la inmunidad diplomática del también empresario venezolano.

Al recalcar que «ahora es que empieza la batalla por la justicia», reiteró que Venezuela emprenderá una ofensiva diplomática en rechazó al traslado ilegal de Saab a territorio norteamericano. Indicó que la administración de Cabo Verde entregó el Estado de Derecho al ceder a las presiones de EE.UU. que «ha actuado cuál pirata» en la operación de extracción contra el diplomático venezolano.

«No vamos a descansar en denunciar está injusticia hasta que obtengamos justicia, libertad, verdad y reparación. Estamos en son de batalla», puntualizó.