Leo González dio a conocer su primera convocatoria Vinotinto

El estratega interino de la Selección Venezolana de Fútbol, Leonardo González, a través de la prensa de la Federación Venezolana de Fútbol informó sobre la lista de jugadores con quienes espera contar para la venidera triple jornada de las Clasificatorias Sudamericanas del mundial Catar 2022

Una convocatoria donde incluyó a tres laterales izquierdos, dos de ellos debutantes en eliminatorias que no habían sido llamados por José Peseiro ni por Rafael Dudamel, además de otras decisiones que redujeron ampliamente la lista hecha días antes de la renuncia del portugués como estratega de la escuadra nacional.

También resaltó la salida de varios nombres por decisiones técnicas debido a lesiones o a la falta de ritmo por no estar en competencias o en equipos en estos momentos, salvo la de Roberto Rosales y salomón Rondón quienes son también dos de los capitanes de la Vinotinto.

En ese sentido, los escogidos por Leo González son:

PORTEROS:

Wuilker Fariñez (Lens de la Ligue 1 de Francia); Joel Graterol (América de Cali, Dimayor Colombia); Rafael Romo (Oud-Heverlee Leuven, Jupiler Pro League de Bélgica).

DEFENSAS:

Roberto Rosales (Sin Equipo); Yordan Osorio (Parma, Serie B de Italia); Mikel Villanueva (Santa Clara, Primeira Liga Portugal); Adrián Martínez (Deportivo La Guaira, Liga Futve); Nahuel Ferraresi (Estoril Praia, Primeira Liga Portugal); Daniel Carrillo (KuPS Kuopio, Primera División de Finlandia); Alexander González (Málaga CF; Liga Adelante España); Óscar González (Deportivo Lara, Liga Futve); José Manuel Velásquez (FC Arouca, Primeira Liga de Portugal); Ronald Hernández (Atlanta United, MLS Estados Unidos-Canadá).

MEDIOCAMPISTAS:

Edson Castillo (Caracas FC, Liga Futve); Tomás Rincón (Torino, Serie A de Italia); José Martínez (Philadelphia Union, MLS Estados Unidos-Canadá); Junior Moreno (DC United, MLS Estados Unidos-Canadá); Eduard Bello (Antofagasta, Primera División de Chile); Yeferson Soteldo (Toronto FC, MLS Estados Unidos-Canadá); Jhon Murillo (Tondela, Primeira Liga Portugal); Rómulo Otero (Cruz Azul, Liga MX de México); Jefferson Savarino (Atlético Mineiro, Serie A de Brasil); Darwin Machis (Granada CF, La Liga de España); Bernaldo Manzano (Deportivo Lara, Liga Futve).

DELANTEROS:

Josef Martínez (Atlanta United, MLS Estados Unidos-Canadá), Salomón Rondón (Dalian Pro de la Superliga de China * Sin Equipo); Fernando Aristeguieta (Monarcas FC, Liga MX México); Eric Ramírez (Dinamo de Kiev, Liga Premier de Ucrania).

FVF tiene claro quién será el próximo director técnico

Por otro lado, el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, José Giménez, dijo en una entrevista radial que han mantenido conversaciones con un estratega extranjero para que lleve las riendas de la selección nacional posiblemente en la siguiente triple jornada que será en octubre, se maneja el nombre del argentino Miguel Ángel Russo, quien acaba de ser despedido por el Boca Juniors en la Superliga Argentina aunque fue campeón el año pasado.

Conmebol en tres y dos

Las directivas de la Premier League inglesa, de La Liga española y de la Serie A italiana, han mandado comunicados serios a que no permitirán la salidas de jugadores a países con códigos rojos por la pandemia del Coronavirus, que afecta en gran medida a casi todos los países miembros de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), que de manera inmediata se comunicaron con la Fifa.

A través de otro comunicado, el máximo ente de esta disciplina manifestó que habrían serias sanciones si no ceden a los llamados de los integrantes sudamericanos, más allá del caso del reino Unido donde por medidas gubernamentales se adhieren los de la Premier a ese llamado, sin embargo la reciente final de la Eurocopa recibieron a miles de visitantes del mundo en Londres y no hubo fuertes restricciones al respecto, mientras que los de España e Italia quieren evitar a todas costa ceder a sus jugadores por intereses propios de los equipos. Sin embargo no tendrían problemas en darlos a selecciones europeas.

Mientras tanto en Conmebol estudian varias posibilidades que van desde la suspensión de esta jornada premundialista, hasta jugar con otros jugadores.