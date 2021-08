Candidatos del GPP a la gobernación y alcaldías de Miranda formalizaron inscripción ante el CNE

Este domingo, los candidatos y candidatas del Gran Polo Patriótico (GPP) a la Gobernación y 21 alcaldías del estado Miranda formalizaron su inscripción ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), de cara a las elecciones conjuntas convocadas para el 21 de noviembre próximo. Tras acudir a la sede regional del Poder Electoral, en Los Teques, el candidato a la reelección para el Ejecutivo mirandino, Héctor Rodríguez, se dirigió junto a los 21 abanderados a la Plaza Bolívar local, donde les esperaba una multitud para respaldar sus candidaturas.



“Este acto bonito donde hemos consignado nuestro registro para la reelección a la Gobernación de Miranda, y junto a mi todos los candidatos y candidatas a las 21 alcaldías, tiene mucha simbología, porque resume cuatro años de batalla y de lucha, estos últimos años, desde que llegamos a la Gobernación de Miranda, nos hemos dedicado todas y todos a ganar la batalla de la paz”, expuso Rodríguez.

El candidato explicó que la oposición intentó desde Miranda imponer en Venezuela una guerra civil y tomar el poder político por la fuerza, “ya que no podían hacerlo por la vía electoral”, pero, agregó, hace 4 años el pueblo dijo “ya basta” y con votos junto al diálogo y el trabajo político en cada comunidad, se impuso “la paz, ante el odio”.

“Con cada jefe de Calle, de Comunidad, de UBCh, que ha estado estos últimos años enfrentado la tormenta para que este país sala adelante, hoy venimos a ratificar que el camino es la paz, el camino es la democracia, el camino son las elecciones”, adujo.

«Vamos a ganar»

El abanderado revolucionario a la Gobernación de Miranda aseguró que la oposición “aunque no lo quieren decir”, está en una contradicción porque tienen candidatos para los comicios del 21 de noviembre y están peleándose entre sí. “Sea cual sea el candidato de la oposición, le vamos a ganar, y le vamos a ganar porque cualquiera de ellos significa lo mismo, todos vienes de la guarimba, de la violencia, todos solicitaron bloqueo y sanciones, porque todos no quieren el bien de Miranda, quieren la Gobernación para poner en estado de sitio al estado Miranda, por eso compañeros y compañeras, nosotros no nos estamos jugando solo una Gobernación , el pueblo de Miranda se está jugando si los próximos años son de violencia y odio, o de paz y prosperidad , es la decisión que vamos a tomar el 21 de noviembre.

Los candidatos a las alcaldías de Miranda para los próximos comicios son: José Oliveros (Acevedo), David Sojo (Andrés Bello), Georgette Topalián (Baruta), Yohan Ponce (Brión), Johan Castro (Buroz), Luis Aponte (Carrizal), Freddy Gutiérrez (Chacao), Humberto Marte (Cristóbal Rojas), Francys Herrera (El Hatillo), Farith Fraija (Guaicaipuro), Rayner Pulido (Independencia), Dayana Báez (Lander), David Manzo (Los Salias), Jesús Monterola (Páez), Víctor González (Paz Castillo), Elbert Vivas (Pedro Gual), Freddy Rodríguez (Plaza), Saúl Yánez (Simón Bolívar), José Rangel Ávalos (Sucre), Jonatán Herrera (Urdaneta) y Hugo Martínez (Zamora).