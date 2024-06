Presidente Maduro instruye culminación de obras en San Francisco de Yare

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, instruyó la culminación de infraestructuras en San Francisco de Yare.

Texto / Foto: Prensa Presidencial

“Hay deudas aquí, que hay que cumplir, primero hay que terminar de inmediato, completamente el urbanismo La Estancia, en San Antonio de Yare”, indicó.

En esa línea, ordenó a las Brigadas Comunitarias Militares para la Educación y la Salud (Bricomiles), la culminación, en 60 días, de la Unidad Educativa Estadal, Dora Díaz de Barreto.

“Pasé por el urbanismo Colinas de San Francisco, bello, pero ahí está la escarapela de la escuela, no se ha terminado, las Bricomiles me amanecen el lunes y en sesenta días tenemos que terminar la escuela Dora Díaz de Barreto, una indolencia no haber terminado esa escuela”, subrayó.

Asimismo, en materia de salud, giró la instrucción de rehabilitar el ambulatorio “Dr. Guillermo García”, ubicado en San Francisco de Yare, de la comuna “Fortaleza Yarense”, así como también, para fortalecer el turismo en la zona, informó que serán recuperado “como digo yo, de paquete el parque recreacional El Lagartijo”.

La información fue destacada durante un encuentro con pueblo de San Francisco de Yare, capital del municipio Simón Bolívar del estado Miranda, quienes mostraron su apoyo rotundo al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros.