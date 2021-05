Vladimir Sosa Sarabia: La cinemateca no es solamente una red de exhibición cinematográfica

Este sábado 8 de mayo, el presidente de la Fundación Cinemateca Nacional, Vladimir Sosa Sarabia, participó en el programa radial Guayoyo, a través de Radio Alba Ciudad 96.3 FM que es conducido por la periodista Caryali Ramírez, para conversar sobre la institución y sus 55 años de historia fílmica.



Para Sosa Sarabia “la Cinemateca no es solamente una red de exhibición cinematográfica, es decir, la exhibición es parte de una política de formación, de investigación e incluso de preservación; para nosotros es importante decir y mostrar nuestros clásicos, porque lo que no se muestra, no se conoce y lo que no se conoce, no se quiere, hay que mostrarle al pueblo venezolano lo que nosotros tenemos en el archivo fílmico, para que el pueblo se lo apropie”.

Asimismo señaló “nosotros estamos tratando de darle una especie de vuelta de rosca a la Cinemateca y colocar el ámbito investigación como centro de las actividades de la Fundación y, en base a esto, se deberían dictar las pautas de formación, publicación, conservación y preservación del patrimonio fílmico”.

Durante todo el mes de mayo se seguirán organizando encuentros a través de las redes sociales, para seguir celebrando junto a los venezolanos los 55 años de la cinemateca: “Tenemos publicaciones relacionadas con el cine venezolano, vinculado a la cultura cinematográfica nacional, estamos preparando un diplomado sobre conservación y patrimonio y sigue nuestro programa ‘Cinemateca en Línea’, que es un programa de formación cinematográfica que tiene dos ámbitos; hacer cine y aprender a ver cine”, finalizó su dirigente.

La Cinemateca Nacional es un ente adscrito al Ministerio del Poder Popular de Cultura.