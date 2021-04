Este 19 de abril se dio inicio al rodaje de la de miniserie “Carabobo, caminos de libertad” en el marco del Bicentenario de Batalla de Carabobo. Así lo informó el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, a través de su cuenta en Twitter.

Texto: Alba Ciudad, Minci

«Hoy inició rodaje de miniserie “Carabobo, caminos de libertad” en el marco del Bicentenario de Batalla de Carabobo. Al equipo de artistas y técnicos que lideran Luis A. Lamata y Anthony Gómez nuestro reconocimiento y apoyo para avanzar con todas precauciones frente al #Covid19«.

El director Lamata afirmó que “el sueño es poder contar Carabobo como miniserie, contando con el mejor elenco posible, la mejor producción y los mejores técnicos venezolanos, y tener la ocasión de algo que yo en mi infancia no tuve y es que Carabobo no estaba en pantalla, como no estuvo Bolívar, ni Sucre, ni Páez, ni el Negro Primero; el poder contarnos es muy importante, es parte de lo que somos como país, y para eso estamos aquí viendo a ver cómo logramos levantar ese sueño. Afortunadamente existe el hermoso entusiasmo entre mucha gente por contar esa batalla en grande, en pantalla”.