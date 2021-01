Misión Venezuela Bella desinfectó la Plaza de los Museos y sus alrededores

La Gran Misión Venezuela Bella realizó este miércoles un operativo de desinfección para prevenir el contagio por la Covid-19 en los espacios abiertos de la Plaza de los Museos y los museos adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Cultura (MPPC) que se encuentran a sus alrededores, a propósito de la prevista apertura de los espacios culturales en las semanas de flexibilización. Así lo informó el titular del despacho del MPPC, Ernesto Villegas, quien destacó que los espacios e instalaciones culturales también tienen lugar dentro de la programación y las labores de atención y embellecimiento que realiza la Gran Misión Venezuela Bella.



Ernesto Villegas en jornada de limpieza, desinfección y embellecimiento en la Plaza de los Museos

Ver este vídeo en YouTube

Villegas aprovechó la ocasión para invitar a la ciudadanía a disfrutar, el próximo sábado, a las 10 de la mañana, de las artes circenses que se presentarán en esa ocasión, para que las familias puedan reencontrarse con las debidas medidas de bioseguridad y distanciamiento social en el ejercicio de sus derechos culturales.

«Nosotros sabemos que la cultura también forma parte de la salud. Un cuerpo sano en lo físico está incompleto sin la salud mental y un componente importantísimo de la salud mental es el espíritu de un hombre y una mujer cultos, así que estamos muy contentos de estar en estos históricos espacios de la Plaza de los Museos donde han ocurrido tantos acontecimiento culturales de nuestros país», afirmó.

El ministro se mostró muy agradecido con los funcionarios de Protección Civil y del Órgano Superior de la Misión Venezuela Bella por incorporar a los espacios culturales en su programación semanal.

También recomendó salirle al paso a las creencias de que el coronavirus es un invento y refirió que, si bien Venezuela tiene cifras bajas de contagios y muertes con respecto a otros países, hay muchas familias venezolanas que perdieron familiares por este virus, por lo que hay que cuidarse porque no se quiere que haya más contagios y mucho menos fallecidos.

«El sector cultural es el primero que está dispuesto a hacerse a un lado cuando las circunstancias así lo indiquen. Fuimos los primeros en anunciar el cierre de los espacios culturales en pro de la salud de los venezolanos y las venezolanas. En estas circunstancias que atraviesa la patria no podemos relajarnos. No es momento de relajarnos. En el mundo entero hay rebrotes muy peligrosos que nosotros tenemos que tomar en cuenta a la hora de tomar nuestra propias decisiones. Así que cualquier paso que se dé en el marco de la flexibilización es un paso muy responsable, medido milímetro a milímetro, para que la flexibilización no sea tomada como una hora loca irresponsable que conduzca al arrepentimiento de una sociedad por haber permitido perder ese trofeo que hemos tenido, que es ser uno de los países que mejor ha manejado el control sanitario de la pandemia», aseveró.

Los colores de la Batalla de Carabobo

Villegas reafirmó que los retos y la agenda de trabajo del MPPC en 2021 está enmarcada por la conmemoración de los 200 años de la Batalla de Carabobo y, aunque se respeta la libre creación de los artistas, cultores y creadores, tal como instruyó el presidente Nicolás Maduro y organiza la Comisión Presidencial Bicentenario de la Batalla de Carabobo, su despacho tendrá como principal motivo de inspiración a esta celebración y priorizará las creaciones culturales relacionadas con esta gesta histórica.

Refirió que este año se verán a muchos niños y niñas vestidos como nuestros héroes independentistas y que se harán muchas actividades en formatos pequeños, sin grandes concentraciones, pero que abarquen a todo el país en esta celebración de nuestra independencia.

Por lo que afirmó que el Ministerio del Poder Popular para la Cultura se vestirá con los colores de la Batalla de Carabobo.