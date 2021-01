Congreso ratificó la elección de Joe Biden como nuevo presidente de los Estados Unidos tras los disturbios en el Capitolio

Tras verse obligado a interrumpir la víspera la sesión del conteo de votos electorales por la irrupción en el Capitolio de manifestantes afines a Trump, el Congreso estadounidense ha aprobado finalmente este jueves los resultados del Colegio Electoral que certifican al demócrata Joe Biden como el próximo inquilino de la Casa Blanca. «El número total de electores designados para votar por el presidente de EE.UU. es de 538, siendo la mayoría 270 […] Joseph R. Biden, del estado de Delaware, recibió 306 votos para presidente de EE.UU. Donald J. Trump, del estado de Florida, recibió 232″, declaró el actual vicepresidente, Mike Pence.

El alto funcionario, que presidió la decisiva reunión conjunta de las dos cámaras del Congreso, también anunció que la senadora demócrata Kamala D. Harris, del estado de California, se convertirá en la próxima vicepresidenta.

A las 3:32 de la mañana (hora local), casi 15 horas después de que comenzara la sesión conjunta, Pence anunció los resultados favorables a Biden en el estado de Vermont, lo que llevó al demócrata más allá de los 270 votos electorales necesarios para que el Congreso lo confirmara como el próximo presidente de la nación.

«¿Hay alguna objeción a contar la certificación del estado de Vermont?», preguntó Pence, que este miércoles rechazó la solicitud de Trump de que interviniera en el recuento. Nadie respondió, informa The Washington Post.

El tan esperado momento, retrasado por la irrupción de los manifestantes pro republicanos en los pasillos del Capitolio y la evacuación de los legisladores del Congreso, fue recibido con una ovación entusiasta.

Con su negativa a acatar las demandas que le hizo el presidente saliente, el vicepresidente cumplió con la promesa que hizo este miércoles en una carta de dos páginas y media compartida a través de su cuenta de Twitter, en la que garantizó que cumplirá con sus deberes constitucionales.

La ceremonia de inauguración de Joe Biden y Kamala Harris se celebrará el mediodía del próximo 20 de enero.

La certificación de Biden y de Harris se produce después de que una multitud de manifestantes pro-Trump rompieran el cordón de seguridad alrededor del Capitolio de EE.UU. y lograran entrar a la sede legislativa, lo que obligó a suspender el proceso constitucional y evacuar a los congresistas.

La sesión conjunta del Congreso, que suele ser un acto ceremonial, se pospuso más de tres horas debido a los disturbios. Después, las cámaras del Congreso finalmente pudieran regresar al debate, que se prolongó hasta la mañana del jueves.

La protesta de los partidarios de Trump desembocó en fuertes enfrentamientos con los agentes del orden, que arrestaron a 52 personas. El jefe de la Policía de Washington D.C. confirmó que cuatro personas han muerto y 14 agentes se encuentran heridos. Entre las víctimas se encuentra una mujer alcanzada por un disparo de la Policía del Capitolio. Otras tres personas fallecieron en «emergencias médicas».

La mujer fue identificada como Ashli Babbitt, una veterana de la Fuerza Aérea estadounidense, con 14 años de servicio, residente en San Diego, California. El momento exacto en el que la manifestante resultó fatalmente herida por un disparo fue captado en video y difundido por los medios.

Tras la confirmación formal de la victoria de Biden, el presidente saliente, Donald Trump, cuya cuenta de Twitter permanece bloqueada desde el miércoles, emitió un comunicado a través del perfil del asistente de la Casa Blanca, Dan Scavino, en el que subraya que la decisión del Colegio Electoral «representa el final del mejor primer mandato en la historia presidencial».

En el texto, el mandatario reitera su «desacuerdo» con el resultado de las elecciones, si bien promete a la nueva Administración «una transición ordenada».

«Siempre he dicho que continuaríamos nuestra lucha para asegurarnos de que solo se contaran los votos legales. Si bien esto representa el final del mejor primer mandato en la historia presidencial, es solo el comienzo de nuestra lucha para hacer que América vuelva a ser grande», escribió el republicano.

